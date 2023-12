Ecco come alcune star hanno festeggiato il Natale

Heidi Klum ha celebrato il 25 dicembre con palloncini rossi a forma di cuore, Beatrice Egli si è presentata ai suoi fan con un elegante outfit natalizio, mentre Boris Becker ha trascorso le vacanze al sole. E Michelle Hunziker, la figlia Aurora e il nipotino Cesare? Scoprilo qui sotto.

Hai fretta? blue News riassume per te Che si tratti di celebrità nazionali o internazionali, anche le star festeggiano il Natale.

Il 25 dicembre sembra molto diverso per Beatrice Egli, Victoria Beckham e co.

Heidi Klum ha festeggiato al sole con il marito Tom Kaulitz. Mostra di più

Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz stanno trascorrendo le festività natalizie in coppia. A novembre, la mamma modella ha rivelato in una storia su Instagram che quest'anno avrebbe passato il Natale senza i suoi figli per la prima volta.

E ha riferito: «Andrò a fare una romantica vacanza al mare con mio marito».

E oggi, nel giorno di Natale, la Klum ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un reggiseno nero con molti brillantini e un kimono di seta rosso della sua collezione di lingerie.

Victoria Beckham ha riunito la famiglia

Victoria e David Beckham hanno la casa sempre piena a Natale. A Miami, quasi tutta la famiglia si è riuscita anche quest'anno sotto l'albero in pigiama coordinato. Nella foto manca solo il figlio Romeo.

Boris Becker ha festeggiato con la famiglia dei suoi cari

Boris Becker sta trascorrendo le festività con la fidanzata Lilian e la sua famiglia. I due si sono recati nel Paese natale di São Tomé e Principe, come fa sapere l'ex tennista su Instagram.

Beatrice Egli con il suo abito natalizio

Beatrice Egli ha fatto un regalo di Natale ai suoi fan con una vendita nel suo negozio di merchandising e nuove foto della cantante svizzera in un elegante abito natalizio.

Luca e Christina Hänni

Luca Hänni e sua moglie Christina hanno festeggiato quest'anno il loro ultimo Natale in due. Qualche giorno fa, infatti, la coppia ha annunciato che diventeranno genitori nel nuovo anno.

Nella sua storia di Instagram, Christina ha mostrato una sua foto davanti a un abete decorato mentre stringeva amorevolmente le mani intorno alla sua pancia.

Mentre il cantante aveva pubblicato un video che lo ritraeva mentre decorava l'albero.

Linda Fäh saluta i suoi fan

La presentatrice e cantante Linda Fäh si è rivolta ai suoi fan con un video nel quale augura a tutti un meraviglioso Natale.

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

È il primo Natale con il piccolo Cesare per Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti, che ha dato alla luce il suo bambino il 30 marzo 2023.

«Mi piace molto essere una nonna e amo mio nipote. Ogni volta che posso, passo del tempo con lui e non vedo l'ora che arrivi il nostro primo Natale insieme», aveva rivelato la presentatrice, secondo quanto riportato da Gala.

Alcune righe di riflessione per Anja Zeidler

Anja Zeidler sceglie parole ponderate per il Natale. Ricorda suo fratello e scrive: «I miei pensieri oggi sono rivolti a tutti coloro per i quali il Natale purtroppo non va (solo) di pari passo con sentimenti positivi. A volte non lo si apprezza abbastanza quando si sta bene. È molto importante essere grati. Godetevi oggi il momento in cui potete stare tutti insieme».

Il primo Natale da papà per Janosch Nietlispach

L'ex scapolo Janosch Nietlispach e la sua fidanzata Alina sono da poco diventati genitori del piccolo Sunny. È quindi il loro primo Natale da papà e mamma. Il campione di kickboxing ha scritto su Instagram: «Sunny, sei il mio regalo più grande. Auguro a tutti voi un meraviglioso Natale».