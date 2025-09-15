Sofia Vergara era attesa tra i presentatori degli Emmy 2025, tuttavia al suo posto sono salite Malin Akerman e Brittany Snow, co-protagoniste di «The Hunting Wives».

Covermedia Covermedia

All'ultimo momento Sofía Vergara ha dovuto dire no agli Emmy 2025: una violenta «allergia all'occhio» l'ha fermata prima della cerimonia, che si è tenuta domenica sera a Los Angeles.

«Non sono riuscita ad arrivare agli Emmy ma sono finita al pronto soccorso. Mi dispiace aver dovuto cancellare! L'allergia all'occhio più folle, proprio prima di salire in macchina», ha scritto su Instagram, condividendo la foto ravvicinata del suo occhio gonfio e un breve video in cui cercava di lavarlo con acqua nel lavabo dell'ospedale.

Tra i primi a commentare il post, numerosi colleghi e amici: «Oh no! Guarisci presto!», ha scritto Terry Crews, mentre Linda Evangelista le ha consigliato di rivolgersi a uno specialista: «È raro avere un'allergia solo a un occhio, un dermatologo può aiutarti».

In sua assenza, sul palco degli Emmy sono salite Malin Akerman e Brittany Snow, co-protagoniste di «The Hunting Wives», che hanno presentato il premio come miglior attore protagonista in una Limited Series, vinto da Stephen Graham per «Adolescence».

Non era l'unica grande assente

Vergara non è stata l'unica assenza della serata: anche Eric Dane, 52 anni, previsto tra i presentatori, ha dato buca. L'attore aveva annunciato ad aprile la diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), ma i suoi portavoce non hanno ancora commentato l'assenza.

La cerimonia, condotta da Nate Bargatze, ha visto trionfare serie come «Scissione», «The Studio», «The Pitt» e «Adolescence», confermando l'altissimo livello della televisione americana nell'ultimo anno.