  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal debutto TV ai nuovi progetti Sofia Panizzi: «Non ho mai avuto fretta di arrivare»

Covermedia

7.1.2026 - 13:00

Sofia Panizzi
Sofia Panizzi

Dal debutto televisivo ai nuovi progetti, il racconto di una carriera costruita nel tempo.

Covermedia

07.01.2026, 13:00

07.01.2026, 13:02

Sofia Panizzi costruisce la sua carriera scegliendo la gradualità. In un panorama che spesso premia l’esposizione immediata, l’attrice romana rivendica un percorso fatto di passaggi misurati e decisioni ponderate, cresciuto senza accelerazioni tra televisione, cinema e teatro.

Il grande pubblico l’ha conosciuta con «I Cesaroni», esperienza arrivata in una fase ancora iniziale del suo percorso. Un debutto importante, ma non totalizzante. Panizzi ha scelto di non restare ancorata a quell’immagine, ampliando progressivamente il proprio raggio d’azione e lavorando con continuità su linguaggi diversi.

In un’intervista a «Leggo.it», l’attrice ha sintetizzato così il suo approccio: «Non ho mai avuto fretta di arrivare». Una frase che diventa dichiarazione di metodo.

Negli ultimi anni il cinema le ha offerto ruoli più articolati, come nei film «Finalmente l’alba» di Saverio Costanzo e «Te l’avevo detto» di Ginevra Elkann, fino alla commedia «Tutta colpa del rock», che ne ha confermato la versatilità.

Teatro come punto fermo nella formazione

Parallelamente, il teatro resta un punto fermo della sua formazione. Tra gli impegni più significativi, la partecipazione al musical «Aggiungi un posto a tavola» al Teatro Brancaccio di Roma, esperienza che ha consolidato il rapporto con la scena e con il pubblico dal vivo.

Anche sul piano personale Sofia mantiene un profilo riservato, coerente con un’idea di mestiere che mette al centro il lavoro e non il racconto privato. Una scelta che contribuisce a definire un’identità artistica solida e riconoscibile.

Nei prossimi mesi l’attrice sarà impegnata tra nuovi set cinematografici e produzioni teatrali, proseguendo un percorso costruito con pazienza e continuità. Senza fretta, ma con una direzione sempre più chiara.

I più letti

Più della metà di coloro che hanno perso la vita a Crans-Montana erano minorenni
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
L'avvocato delle vittime: «Rischioso lasciare liberi i gestori». Il Comune rischia costi superiori a 100 milioni
Dramma a Crans-Montana, crescono le critiche all'inchiesta: «Un veleno per le vittime»

Altre notizie

Nuovo capitolo. Céline Dion approda su TikTok e ironizza: «Divento cool»

Nuovo capitoloCéline Dion approda su TikTok e ironizza: «Divento cool»

A chi s'è ispirato?. Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un premier italiano idiota»

A chi s'è ispirato?Enzo Iacchetti: «In Frontaliers Sabotage recito un premier italiano idiota»

A 10 giorni dalla morte. A Saint-Tropez l'ultimo saluto a Brigitte Bardot, una folla ai funerali

A 10 giorni dalla morteA Saint-Tropez l'ultimo saluto a Brigitte Bardot, una folla ai funerali