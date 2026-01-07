Sofia Panizzi

Dal debutto televisivo ai nuovi progetti, il racconto di una carriera costruita nel tempo.

Covermedia Covermedia

Sofia Panizzi costruisce la sua carriera scegliendo la gradualità. In un panorama che spesso premia l’esposizione immediata, l’attrice romana rivendica un percorso fatto di passaggi misurati e decisioni ponderate, cresciuto senza accelerazioni tra televisione, cinema e teatro.

Il grande pubblico l’ha conosciuta con «I Cesaroni», esperienza arrivata in una fase ancora iniziale del suo percorso. Un debutto importante, ma non totalizzante. Panizzi ha scelto di non restare ancorata a quell’immagine, ampliando progressivamente il proprio raggio d’azione e lavorando con continuità su linguaggi diversi.

In un’intervista a «Leggo.it», l’attrice ha sintetizzato così il suo approccio: «Non ho mai avuto fretta di arrivare». Una frase che diventa dichiarazione di metodo.

Negli ultimi anni il cinema le ha offerto ruoli più articolati, come nei film «Finalmente l’alba» di Saverio Costanzo e «Te l’avevo detto» di Ginevra Elkann, fino alla commedia «Tutta colpa del rock», che ne ha confermato la versatilità.

Teatro come punto fermo nella formazione

Parallelamente, il teatro resta un punto fermo della sua formazione. Tra gli impegni più significativi, la partecipazione al musical «Aggiungi un posto a tavola» al Teatro Brancaccio di Roma, esperienza che ha consolidato il rapporto con la scena e con il pubblico dal vivo.

Anche sul piano personale Sofia mantiene un profilo riservato, coerente con un’idea di mestiere che mette al centro il lavoro e non il racconto privato. Una scelta che contribuisce a definire un’identità artistica solida e riconoscibile.

Nei prossimi mesi l’attrice sarà impegnata tra nuovi set cinematografici e produzioni teatrali, proseguendo un percorso costruito con pazienza e continuità. Senza fretta, ma con una direzione sempre più chiara.