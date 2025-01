Sofia Vergara

L'attrice e il campione automobilistico sono stati beccati in atteggiamenti intimi durante un pranzo a New York.

Covermedia Covermedia

Sofia Vergara e Lewis Hamilton infiammano le voci di gossip su una loro presunta relazione.

La star di «Modern Family», 52 anni, e il campione di Formula Uno, 40 appena compiuti, sono stati avvistati con fare intimo e complice in un ristorante per un pranzo a New York, a cui in un secondo momento si sono aggiunti altri amici.

Come riporta TMZ, i presenti hanno notato che Sofia non ha quasi toccato il cibo dal suo piatto, poiché assorta nella conversazione con il resto dei commensali. Una volta fuori dal ristorante i due sono stati pizzicati a chiacchierare fitto fitto, poi l'attrice ha salutato il pilota ed è salita in auto.

Entrambe le star sembravano di ottimo umore mentre parlavano tra di loro sul marciapiede dopo il pranzo, durato circa due ore.

Già diverse relazioni con uomini più giovani

Sofia ha avuto una relazione con diversi uomini più giovani, tra cui il secondo marito Joe Manganiello e l'ex fidanzato Nick Loeb.

Lewis è stato a lungo fidanzato con la cantante delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Nel corso degli anni si pensa abbia avuto dei flirt con supermodelle come Gigi Hadid e Kendall Jenner, ma in una circostanza si è visto costretto a smentire una relazione con Rihanna.

Hamilton è passato alla Ferrari dopo oltre dieci anni alla Mercedes.