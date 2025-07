Sognando Beckham

La regista Gurinder Chadha ha confermato che un sequel è in lavorazione, con l'uscita fissata per il 2027.

Gurinder Chadha, regista del classico del 2002 con Keira Knightley e Parminder Nagra, ha dato l'annuncio a Deadline: «Sono entusiasta di rivisitare i personaggi originali, far rivivere la storia intramontabile e costruire sull'eredità che abbiamo contribuito a creare per il calcio femminile».

Ha aggiunto che i membri del cast originale, tra cui Parminder Nagra, Keira Knightley, Archie Panjabi e Johnathan Rhys Meyers, «sono a conoscenza dello sviluppo di un sequel, ma ovviamente vogliono vedere la sceneggiatura prima di impegnarsi».

«Sognando Beckham» è stato il primo film che ha portato il calcio femminile sotto i riflettori e da allora tante cose sono cambiate.

Perché proprio ora?

La regista ha anche dichiarato che da molti anni stava pensando di realizzare un sequel o una serie tv.

Ma «non ho fatto nulla perché non avevo una storia». Ora, invece, «mi è venuta in mente una storia fantastica, davvero fantastica. Mi è venuta in mente letteralmente solo un mese fa. Il calcio femminile oggi è più competitivo, più emozionante e più globale che mai. È un onore per me farne parte, anche se in piccola parte».

La produzione vorrebbe coinvolgere David e Victoria Beckham in qualche sequenza ma per ora non c'è nulla di concreto.

Quando uscirà il sequel di «Sognando Beckham»? A quanto pare nel 2027, in coincidenza con il 25° anniversario del film e con la Coppa del Mondo femminile FIFA in Brasile.