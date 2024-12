Sonia Bruganelli ha confessato a Francesca Fagnani a «Belve» di aver tradito l'ex marito, Paolo Bonolis. IMAGO/ZUMA Press

L'opinionista televisiva Sonia Bruganelli ha confessato a Francesca Fagnani a «Belve» il tradimento all'ex marito, Paolo Bonolis, e ha attaccato anche Laura Freddi.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Sonia Bruganelli senza filtri a «Belve», nella puntata in onda su Rai 2 martedì 3 dicembre.

Sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis ha risposto alla domanda sul chi avrebbe tradito di più: «L'ho tradito io e gliel'ho confessato quando ci siamo separati. Non l'ha presa bene».

Sonia non ha poi risparmiato qualche frecciatina a Laura Freddi, ex storica di Bonolis: «Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un'altra verve e modalità». Mostra di più

Sonia Bruganelli senza filtri a «Belve», nella puntata in onda su Rai 2 martedì 3 dicembre.

Sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Bruganelli ha risposto alla domanda sul chi avrebbe tradito di più: «L'ho tradito io e gliel'ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l'ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po' egoisticamente, per liberarmi la coscienza».

Sonia non ha poi risparmiato qualche frecciatina a Laura Freddi, ex storica di Bonolis: «Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un'altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me. Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood...».

La giornalista le ha fatto notare però come le due non si siano mai amate molto: «Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lo ci mettono una... Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe», ha fatto sapere la Bruganelli.

Covermedia