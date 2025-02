Sonia Bruganelli Covermedia

Nonostante la separazione, la coppia dimostra un legame solido e sereno.

A quasi due anni dalla loro separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati fotografati insieme durante una cena in un ristorante romano, accompagnati da amici comuni.

Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, testimoniano un rapporto disteso e complice tra i due ex coniugi.

Commentando gli scatti, Sonia Bruganelli ha dichiarato: «Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo, dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi».

La produttrice televisiva ha inoltre riflettuto sulle difficoltà legate alla fine della loro relazione: «Pensavo che fosse più facile per chi lascia, ma non è così. A parte il momento iniziale che ha vissuto Paolo, c'è stata una consapevolezza anche di come si possa persino essere dei genitori migliori».

Attualmente, Sonia Bruganelli è legata sentimentalmente al ballerino Angelo Madonia, mentre Paolo Bonolis ha recentemente espresso il suo stato d'animo post-separazione, affermando: «Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia».

Nonostante la fine del matrimonio, Bruganelli e Bonolis continuano a collaborare professionalmente e a mantenere un rapporto sereno, dimostrando che è possibile preservare l'armonia familiare anche dopo una separazione.