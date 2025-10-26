All'epoca, evitò il coinvolgimento del padre: «Aveva un suo modo di «masticarsi» dentro le cose», racconta la 51enne.
«Inconsciamente, quindi, devo aver pensato che mia madre poteva gestirlo, mentre mio padre ne avrebbe sofferto di più. Io già ci stavo male e non volevo che un'altra persona subisse lo stesso per una scelta che, alla fine, doveva solo essere mia»
Gli attacchi di panico
Gli strascichi di quella decisione, uniti agli sforzi per la malattia della figlia Silvia, l'hanno accompagnata a lungo. Dopo qualche anno, ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. Provava spesso, come rilevato dalla giornalista di Vanity Fair, la sensazione di qualcosa che le «si spezza dentro».
«Molti ragazzi e ragazze sapendo quello che ho vissuto mi chiedono: «Ma quindi se ne esce?»», racconta la produttrice romana.
«Io mi permetto di dire che sì, se ne esce. Sono tanti anni che non ho più una crisi di panico: attraverso un percorso di analisi ho imparato a destrutturarle e quando sono capitate le ultime volte sono riuscita a superarle».
Il percorso per uscirne, però, non è dei più semplici: «Certo, bisogna affidarsi a un analista bravo o, nel caso, a uno psichiatra che ti supporti anche con la prescrizione di farmaci».
L'anoressia
L'altra grande battaglia che ha dovuto combattere è stata l'anoressia. Bruganelli ricorda in particolare una frase pronunciata da suo figlio Davide, quando lei aveva cominciato a prendere gli antidepressivi: «Mamma, ma tu muori!».
«Ho spesso ripensato a perché quella frase mi avesse fatto scattare qualcosa: è stata l'unica persona, in quel momento, a mettermi davanti la verità», spiega.
«Tutti mi dicevano: «ma no, non è così grave, vedrai che ce la farai». Invece, lui egoisticamente mi ha detto quella frase, diretta, senza alcun filtro perché effettivamente per lui era come se un po' fossi morta: non c'ero in molte delle sue attività quotidiane».