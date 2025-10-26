  1. Clienti privati
Le rivelazioni nella biografia Sonia Bruganelli: «Ho lottato contro anoressia e attacchi di panico. Mio figlio pensava che sarei morta»

26.10.2025 - 21:53

Sonia Bruganelli è una nota amante della lettura.
Sonia Bruganelli è una nota amante della lettura.

Sonia Bruganelli si racconta nel suo primo libro, «Solo quello che rimane», un'autobiografia che esplora le sue esperienze di vita attraverso i libri che l'hanno ispirata. 

Antonio Fontana

26.10.2025, 21:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È uscito «Solo quello che rimane», il primo libro di Sonia Bruganelli.
  • Si tratta di un'autobiografia in cui ripercorre i momenti delicati della sua vita.
  • Quando ha abortito a 24 anni, il padre non è stato coinvolto nella decisione. 
  • Bruganelli condivide anche le sue lotte personali contro gli attacchi di panico e l'anoressia, raccontando com'è riuscita a uscirne, accompagnata da farmaci e esperti.
Sonia Bruganelli ha pubblicato il suo primo libro, «Solo quello che rimane». Un'autobiografia in cui ripercorre alcuni dei momenti più delicati della sua vita.

In un'intervista a Vanity Fair, la produttrice televisiva descrive l'emozione di vedere il suo libro pubblicato, commentando molti degli episodi raccontati nelle pagine che ha scritto.

Il papà e l'aborto

Fra i vari momenti citati all'interno del libro, Bruganelli racconta delle sue esperienze di maternità, inclusa la decisione di abortire a 24 anni.

Nella sua nuova biografia. Sonia Bruganelli svela di aver abortito a 24 anni: «Ho fatto come voleva Bonolis»

Nella sua nuova biografiaSonia Bruganelli svela di aver abortito a 24 anni: «Ho fatto come voleva Bonolis»

All'epoca, evitò il coinvolgimento del padre: «Aveva un suo modo di «masticarsi» dentro le cose», racconta la 51enne.

«Inconsciamente, quindi, devo aver pensato che mia madre poteva gestirlo, mentre mio padre ne avrebbe sofferto di più. Io già ci stavo male e non volevo che un'altra persona subisse lo stesso per una scelta che, alla fine, doveva solo essere mia»

Gli attacchi di panico

Gli strascichi di quella decisione, uniti agli sforzi per la malattia della figlia Silvia, l'hanno accompagnata a lungo. Dopo qualche anno, ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. Provava spesso, come rilevato dalla giornalista di Vanity Fair, la sensazione di qualcosa che le «si spezza dentro». 

Problemi di salute.. Sonia Bruganelli: «Crisi esistenziale alla nascita di mia figlia»

Problemi di salute.Sonia Bruganelli: «Crisi esistenziale alla nascita di mia figlia»

«Molti ragazzi e ragazze sapendo quello che ho vissuto mi chiedono: «Ma quindi se ne esce?»», racconta la produttrice romana.

«Io mi permetto di dire che sì, se ne esce. Sono tanti anni che non ho più una crisi di panico: attraverso un percorso di analisi ho imparato a destrutturarle e quando sono capitate le ultime volte sono riuscita a superarle».

Il percorso per uscirne, però, non è dei più semplici: «Certo, bisogna affidarsi a un analista bravo o, nel caso, a uno psichiatra che ti supporti anche con la prescrizione di farmaci».

L'anoressia

L'altra grande battaglia che ha dovuto combattere è stata l'anoressia. Bruganelli ricorda in particolare una frase pronunciata da suo figlio Davide, quando lei aveva cominciato a prendere gli antidepressivi: «Mamma, ma tu muori!».

«Ho spesso ripensato a perché quella frase mi avesse fatto scattare qualcosa: è stata l'unica persona, in quel momento, a mettermi davanti la verità», spiega. 

«Tutti mi dicevano: «ma no, non è così grave, vedrai che ce la farai». Invece, lui egoisticamente mi ha detto quella frase, diretta, senza alcun filtro perché effettivamente per lui era come se un po' fossi morta: non c'ero in molte delle sue attività quotidiane».

