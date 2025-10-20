Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato ufficialmente la loro separazione nel 2023 (immagine d'archivio). Andrea Raffin

Nel suo libro autobiografico «Solo quello che rimane», Sonia Bruganelli condivide momenti cruciali della sua vita, tra cui l'aborto a 24 anni e le sfide personali che ne sono seguite.

Sonia Bruganelli ha recentemente presentato il suo primo libro autobiografico, dal titolo «Solo quello che rimane», in cui narra la sua vita dall'inizio fino a oggi.

Tra le rivelazioni più intime, come riportato da Leggo, l'opinionista ha condiviso per la prima volta la sua esperienza con l'aborto.

«Non era la situazione giusta»

«Dopo un anno di relazione, Paolo Bonolis non si sentiva pronto per avere un figlio. Ho deciso di abortire, ma solo in seguito ho realizzato quanto desiderassi quel bambino», ha raccontato Sonia. «Avevo 24 anni e mi trovavo in una situazione difficile da gestire. Sapevo che Paolo aveva appena concluso una relazione importante».

All'epoca, Bonolis aveva già avuto due figli, Stefano e Martina, dalla sua prima moglie, la statunitense Diane Zoeller. Dopo la rottura, la donna tornò nel suo paese natale, portando con sé i figli.

La separazione da Stefano e Martina, racconta Bruganelli, «era stata vissuta come un lutto» dal conduttore televisivo. Per questo, quando rimase incinta, Sonia preferì rispettare i tempi del suo compagno.

«Mia madre mi disse: "Se vuoi, ci siamo noi". Ma desideravo un figlio nato dall'amore e da un progetto condiviso, e quella non era la situazione giusta. Fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui».

Una relazione tossica

Gli strascichi della sua decisione, però, si sono fatti sentire a lungo: «Ho scelto di continuare a investire nella nostra relazione. Ero fisicamente forte, ma non sapevo che ci sono dolori che ti porti dentro a lungo».

In un'intervista al Corriere della Sera, Bruganelli ha spiegato meglio ciò che è accaduto in seguito all'aborto: «La rabbia per ciò che mi era stato tolto si è fatta sentire. Se Paolo mi parlava dei suoi figli, ero lacerata, pensavo che non mi considerasse abbastanza importante per giustificare un’altra sua paternità».

Nonostante la loro relazione sia terminata ufficialmente solo due anni fa, dunque, i loro problemi affondano le radici nel passato. «Gli dicevo: "Zitto, mi ferisci". Era una situazione tossica. Ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni».