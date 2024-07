Lady Gaga si difende dopo le critiche alla sua esibizione alle Olimpiadi

Lady Gaga

La popstar risponde alle critiche sulla sua partecipazione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 e svela i segreti del suo spettacolo mozzafiato lungo la Senna.

Covermedia

Lady Gaga ha difeso la sua sorprendente esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 dalle critiche ricevute.

Mentre gli atleti e i portabandiera sfilavano in barca lungo la Senna, la cantante è apparsa tra una nube di piume giganti per eseguire una vibrante interpretazione di «Mon truc en Plumes» di Zizi Jeanmaire.

Nonostante l'applauso entusiasta del pubblico lungo le rive della Senna, molti spettatori da casa hanno espresso perplessità sui social media riguardo alla sua partecipazione alla cerimonia.

Un fan ha scritto su X: «Devo dire che Lady Gaga è una sorpresa? Non potevano trovare un cantante francese? #OpeningCeremony».

Lady Gaga si dice onorata su Instagram

Dopo l'esibizione, Gaga ha difeso la sua partecipazione e condiviso i segreti del suo momento da protagonista. Su Instagram, ha scritto: «Mi sento estremamente grata di essere stata invitata ad aprire le Olimpiadi di Parigi @Olympics 2024 quest'anno. Sono anche onorata di essere stata scelta dal comitato organizzatore delle Olimpiadi per cantare una canzone francese così speciale, una canzone per onorare il popolo francese e la sua straordinaria storia di arte, musica e teatro».

Rivelando un legame con Zizi Jeanmaire, la vincitrice del Grammy ha spiegato: «Non è la prima volta che i nostri percorsi si incrociano. Zizi ha recitato nel musical di Cole Porter «Anything Goes», che è stato il mio primo rilascio jazz».

E difendendo la sua inclusione, ha scritto: «Anche se non sono un'artista francese, ho sempre sentito una connessione speciale con il popolo francese e la musica francese. Volevo creare una performance che scaldasse il cuore della Francia, celebrasse l'arte e la musica francese e, in un'occasione così importante, ricordasse a tutti una delle città più magiche del mondo – Parigi».

Ha aggiunto: «Mi sono esercitata instancabilmente per imparare una danza francese gioiosa, rispolverando alcune vecchie abilità – scommetto che non sapevate che all'inizio della mia carriera ballavo a una festa francese anni '60 nel Lower East Side! Spero che questa esibizione vi piaccia tanto quanto è piaciuta a me. E a tutti in Francia, grazie mille per avermi accolto nel vostro paese per cantare in vostro onore – è un dono che non dimenticherò mai!».

Una performance eco-friendly

La star, che si è esibita su un set che rappresentava la grandiosa scalinata del Grand-Palais, ha anche dettagliato quanto la sua performance fosse eco-friendly, spiegando che i pompon sono stati noleggiati dagli archivi del teatro di cabaret Le Lido, mentre i costumi sono stati realizzati da Dior utilizzando piume naturalmente mutate.

Ha concluso: «Congratulazioni a tutti gli atleti che competono ai Giochi Olimpici di quest'anno! È un grande onore per me cantare per voi e tifare per voi!! Guardare i Giochi Olimpici mi fa sempre piangere! Il vostro talento è incredibile. Che i giochi abbiano inizio!».

Covermedia