La conduttrice di «Ciao Maschio» parla delle sue fragilità e prepara una doppietta tra tv e radio.

Covermedia

Nunzia De Girolamo, volto di «Ciao Maschio», rompe il silenzio sulle sue fragilità: «Sono un disastro e ho dovuto lavorare tanto sulle mie insicurezze».

In un’intervista a Nuovo Tv, la conduttrice ha raccontato di aver sofferto per complessi legati alla sua altezza e di aver faticato, nel tempo, ad affermare il proprio «lato maschile».

Il talk show di Rai 1, giunto alla settima edizione, si sposta ora nella fascia pomeridiana del sabato (ore 17:10), con l’obiettivo di ampliare il pubblico e rinnovare il format dopo il confronto diretto con «Verissimo».

La De Girolamo, pronta a mettersi ancora in gioco, ha dichiarato di essere «in prima fila» per accettare il cambiamento e per guidare il programma verso un tono più intimo e accessibile.

L’ex ministra e giornalista non teme di mostrare il proprio lato vulnerabile: «Solo attraverso l’autenticità si crea un rapporto vero con chi ti guarda». Nelle ultime puntate, «Ciao Maschio» ha già registrato un forte impatto mediatico, come nel caso di Jonathan Kashanian, che ha confidato il suo desiderio di paternità.

Oltre a «Ciao Maschio», Nunzia sarà al timone di un nuovo programma con interviste one-to-one su Rai 1, in seconda serata, che occuperà lo slot ora lasciato libero dal talk principale.