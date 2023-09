Sophia Loren

La diva italiana è stata vittima di un incidente domestico, mentre si trovava nella sua casa di Ginevra.

Sophia Loren ringrazia i fan per il grande sostegno ricevuto, dopo l’intervento chirurgico a cui si è recentemente sottoposta.

La diva del cinema, 89, è stata ricoverata domenica a seguito di un incidente domestico, occorsole mentre si trovava nella sua casa in Svizzera. L’attrice è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove è stata operata per diverse fratture.

«Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi state dimostrando. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo», ha dichiarato tramite il suo agente Andrea Giusti.

Un lungo riposo forzato

Sophia è caduta nel bagno della sua villa nei pressi del Lago di Ginevra, riportando diverse fratture alle anche e una più seria al femore.

I figli Carlo ed Edoardo Ponti sono stati al suo fianco per tutto il tempo del ricovero, come confermato dal suo manager.

L’operazione richiede un lungo periodo di riposo. Tutti gli impegni dell’attrice sono stati cancellati.

Covermedia