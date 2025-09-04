  1. Clienti privati
Ex star di «Game of Thrones» Sophie Turner sarà Lara Croft nella nuova serie «Tomb Raider»

Covermedia

4.9.2025 - 11:00

Sophie Turner
Sophie Turner

Dopo Angelina Jolie e Alicia Vikander, l'ex star di «Game of Thrones» raccoglie l'eredità della leggendaria avventuriera-archeologa. La serie, prodotta da Amazon MGM Studios, debutterà su Prime Video.

Covermedia

04.09.2025, 11:00

04.09.2025, 14:41

È ufficiale: Sophie Turner interpreterà Lara Croft nella nuova serie televisiva «Tomb Raider» targata Prime Video.

L'annuncio è arrivato mercoledì dai produttori di Amazon MGM Studios, che hanno confermato il coinvolgimento dell'attrice diventata celebre con «Game of Thrones».

In una nota, Turner, 29 anni, ha espresso tutto il suo entusiasmo: «Sono incredibilmente felice di interpretare Lara Croft. È un personaggio iconico, che significa moltissimo per tante persone – e darò tutto quello che ho. Sono scarpe enormi da riempire, seguendo le interpretazioni potenti di Angelina e Alicia, ma con Phoebe al comando, io (e Lara) siamo in ottime mani. Non vedo l'ora che vediate cosa stiamo preparando».

La saga di Lara Croft nasce nel 1996 con il videogioco «Tomb Raider», diventato fenomeno mondiale.

Al cinema, Angelina Jolie ha dato il volto all'eroina nei film «Lara Croft: Tomb Raider» (2001) e «Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita» (2003), mentre Alicia Vikander ha raccolto il testimone nel reboot del 2018.

La produzione della nuova serie partirà a gennaio 2026. Alla guida del progetto c'è Phoebe Waller-Bridge, creatrice di «Fleabag», che sarà anche sceneggiatrice, produttrice esecutiva e co-showrunner insieme a Jonathan Van Tulleken, regista ed executive producer.

«Sono entusiasta di annunciare la formidabile Sophie Turner come nostra Lara, al fianco di un team creativo straordinario», ha dichiarato Waller-Bridge.

«Non capita spesso di realizzare uno show di questa portata con un personaggio che hai amato crescendo. Tutti noi siamo appassionati di Lara e condividiamo la sua stessa audacia, forza e ironia. Preparatevi: Croft sta arrivando...».

La data di uscita non è ancora stata comunicata.

