La scintilla è già scattata Sophie Turner e Chris Martin escono allo scoperto: nuovo amore all'orizzonte

Covermedia

27.10.2025 - 09:30

Sophie Turner
Sophie Turner
Covermedia

L'attrice di «Game of Thrones» e il frontman dei Coldplay paparazzati insieme: secondo il Daily Mail, tra i due è già scattata la scintilla.

Covermedia

27.10.2025, 09:30

27.10.2025, 09:48

Sophie Turner è pronta a un nuovo capitolo della sua vita. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la star di «Game of Thrones» sta frequentando Chris Martin, cantante dei Coldplay.

La notizia arriva a pochi mesi dalla rottura con Perry Pearson, l'aristocratico britannico con cui l'attrice era legata da quasi due anni.

Lei ha chiuso la sua storia a settembre

 Turner, 29 anni, aveva iniziato la relazione con Pearson alla fine del 2023, poco dopo la separazione da Joe Jonas, sposato nel 2019 e padre delle sue due figlie.

La coppia – lei attrice internazionale, lui erede del visconte Cowdray – era stata vista insieme per la prima volta a Parigi nell'ottobre dello stesso anno, e aveva reso pubblica la storia sui social nei primi mesi del 2024.

Ma, secondo il tabloid, la relazione si sarebbe conclusa lo scorso settembre.

Lui con Dakota ha chiudo a giugno

Anche Chris Martin, 48 anni, ha chiuso lo scorso giugno la sua lunga e altalenante storia con Dakota Johnson, protagonista della saga di «Cinquanta sfumature di grigio».

 Per celebrare l'intesa, i due avrebbero trascorso una «cena segreta» a Londra, dove lui si trovava per una serie di concerti del «Music of the Spheres Tour» a Wembley. 

Se la notizia dovesse essere confermata, la loro sarebbe una delle coppie più inattese, e chiacchierate, del 2025.

