Sophie Turner Covermedia

Stop temporaneo alle riprese della serie Amazon MGM Studios: l'attrice dovrebbe tornare sul set entro due settimane.

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Le riprese del reboot di «Tomb Raider» si fermano.

Sophie Turner ha subito un «infortunio lieve» alla schiena durante la lavorazione della nuova serie targata Amazon MGM Studios, costringendo la produzione a una pausa temporanea.

Secondo quanto riportato da Page Six, i lavori sono stati sospesi per permettere all'attrice di recuperare. «Non vediamo l'ora di riprendere la produzione il prima possibile», ha dichiarato un portavoce. Turner dovrebbe tornare sul set entro due settimane, mentre nel frattempo la troupe proseguirà con attività preparatorie.

«Ci siamo allenati otto ore al giorno, cinque giorni a settimana, da febbraio dello scorso anno: è stato tanto», aveva spiegato durante il programma radiofonico «The Julia Cunningham Show».

La protagonista di «Game of Thrones» e della saga «X-Men» ha inoltre evidenziato le difficoltà affrontate nella preparazione fisica: «È molto più facile sviluppare massa muscolare se ti sei già allenata in passato. Io non l’avevo mai fatto, quindi ci sono voluti mesi per raggiungere la forma».

Il personaggio di Lara Croft è già stato interpretato in passato da diverse attrici, tra cui Angelina Jolie nel film «Lara Croft: Tomb Raider» del 2001 e Alicia Vikander nel più recente «Tomb Raider» del 2018.