L'omaggio a Maradona Sorrentino vola a Buenos Aires: «Sono felicissimo di essere qui»

2.12.2025 - 11:00

Il regista Paolo Sorrentino racconta il legame con Diego Maradona e guida un laboratorio cinematografico in Patagonia.

02.12.2025, 11:04

Paolo Sorrentino arriva a Buenos Aires e confessa subito: «Sono felicissimo di essere qui... È quanto di più vicino a Napoli possa immaginare».

Da qui parte il suo omaggio a Diego Armando Maradona, figura che considera decisiva per la nascita stessa della sua vocazione: «La mia passione per il cinema nasce innanzitutto dalla passione per Maradona», spiega, ricordando la folgorazione allo stadio a quattordici anni, quando capì «che cosa significasse lo spettacolo prima ancora che lo sport».

L’occasione del viaggio è il laboratorio in Patagonia promosso da PlayLab Films: dieci giorni di lavoro con cinquanta giovani selezionati, impegnati in una residenza creativa sotto la guida del regista.

L’incontro è stato presentato dall’Istituto Italiano di Cultura, dove Sorrentino ha criticato i tagli ai fondi del settore: «Tagliare i finanziamenti al cinema è una visione miope, non solo dal punto di vista culturale ma anche economico».

«Ero a favore di Maradona come persona»

Pur colpito dall’energia della capitale argentina, Sorrentino ha escluso l’idea di dedicare un film alla città: «La cultura di un luogo è profonda e insondabile per chi non è di quel luogo... potrei raccontare un uomo che vive a Buenos Aires, non la città stessa».

Inevitabile il paragone tra Maradona e Lionel Messi: «Ero a favore di Maradona come persona... era un essere umano complesso, e anche come giocatore credo sia stato più forte».

Sorrentino proseguirà la residenza creativa di PlayLab Films dall’1 all’11 dicembre in Patagonia e, come «ospite illustre» di Buenos Aires, parteciperà a una serie di incontri istituzionali sulla cooperazione cinematografica tra Italia e Argentina.

