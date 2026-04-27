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Partenza prevista oggi Confermata la visita di Carlo e Camilla negli USA, nonostante la sparatoria a Washington

Covermedia

27.4.2026 - 09:30

King Charles Iii
King Charles Iii

Buckingham Palace ribadisce il viaggio dopo l'attacco: partenza oggi per una visita di quattro giorni.

Covermedia

27.04.2026, 09:30

27.04.2026, 09:44

Re Carlo III e la regina consorte Camilla partono oggi per gli Stati Uniti, confermando la visita di Stato dopo la sparatoria a Washington.

Il viaggio, annunciato lo scorso mese su invito del presidente Donald Trump, era in dubbio dopo l'attacco nei pressi del Washington Hilton, durante il quale Trump, la First Lady Melania Trump e il vicepresidente JD Vance erano stati fatti sfollare.

Buckingham Palace ha confermato che la visita si svolgerà regolarmente. Il viaggio durerà quattro giorni e «celebrerà i legami storici e la moderna relazione bilaterale» tra i due Paesi.

«Dopo consultazioni tra le due sponde dell'Atlantico e su indicazione del Governo, possiamo confermare che la visita procederà come previsto», ha dichiarato un portavoce. «Il Re e la Regina sono grati a chi ha lavorato per garantire lo svolgimento del viaggio».

In precedenza, la stessa fonte aveva riferito che il sovrano si era detto «sollevato» nel sapere che Trump e gli altri presenti non erano rimasti feriti.

«Re Carlo è in arrivo, è una grande persona e non vediamo l'ora.»

Intervenuto a Fox News Sunday, Trump ha dichiarato: «Re Carlo è in arrivo, è una grande persona e non vediamo l'ora. È davvero un rappresentante straordinario».

La sparatoria è avvenuta sabato sera, quando il Secret Service ha accompagnato Trump fuori dall'edificio dopo colpi d'arma da fuoco esplosi vicino ai controlli di sicurezza.

Un agente è stato colpito ma, protetto da un giubbotto antiproiettile, non è in pericolo di vita. Le autorità hanno identificato il sospettato come Cole Tomas Allen, 31 anni.

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