  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Giustizia Spari a casa di Rihanna: in tribunale Ivanna Ortiz accusata di omicidio premeditato

Covermedia

11.4.2026 - 13:00

Rihanna.
Rihanna.
Imago

Se condannata, Ivanna Ortiz rischia l'ergastolo.

Covermedia

11.04.2026, 13:00

11.04.2026, 13:26

La donna accusata di avere sparato nella villa di Beverly Hills di Rihanna è comparsa brevemente in tribunale.

Ivanna Ortiz si è presentata presso la Corte Superiore di Los Angeles, dopo essersi dichiarata non colpevole dei 14 capi di accusa che pendono su di lei, tra cui il tentato omicidio della star.

Ammanettata e con indosso una maglia gialla da detenuta, Ortiz ha sorriso all'indirizzo dello sceriffo mentre la scortava dalla cella all'aula giudiziaria, come riportato dal Daily Mail.

Ortiz è accusata di essersi presentata nelle proprietà della cantante l'8 marzo e di avere aperto il fuoco con un fucile d'assalto.

Oltre all'accusa di tentato omicidio, Ortiz dovrà rispondere di dieci capi d'accusa per aggressione tramite arma da fuoco semiautomatica e tre per avere sparato contro l'abitazione. Se condannata, rischia l'ergastolo.

«Quanto avvenuto avrebbe potuto facilmente provocare molteplici omicidi di adulti e bambini», ha sottolineato il vice procuratore distrettuale Alexander Bott, aggiungendo che la sparatoria è stata premeditata e che Ortiz si sia recata nella proprietà di Rihanna con «un'arma carica, munizioni e una parrucca per travestirsi».

Durante l'udienza preliminare del mese scorso, la giudice Theresa McGonigle si era rifiutata di ridurre la cauzione di Ortiz, fissata a 1.87 milioni di dollari.

Dopo essere scesa dalla sua Tesla, la donna ha aperto il fuoco contro l'edificio e un'abitazione vicina, senza ferire nessuno. Rihanna, il compagno A$AP Rocky e i loro tre bambini si trovavano all'interno della proprietà al momento del misfatto.

Stati Uniti. Spari contro la casa di Rihanna a Los Angeles, fermata una donna

Stati UnitiSpari contro la casa di Rihanna a Los Angeles, fermata una donna

I più letti

Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Una rissa a Induno Olona finisce in tragedia: uomo accoltellato a morte. Due i feriti gravi
Bianca Balti confessa: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro»
Querelato il principe Harry, bufera dopo le sue dimissioni da un'ONG anti-aids. Ecco cos'è successo

Altre notizie

Non solo musica. Fedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger è in dolce attesa

Non solo musicaFedez di nuovo papà: la compagna Giulia Honegger è in dolce attesa

Al podcast di Diletta Leotta. Bianca Balti confessa: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro»

Al podcast di Diletta LeottaBianca Balti confessa: «Se mi dai un orgasmo io mi innamoro»

Nuova grana. Querelato il principe Harry, bufera dopo le sue dimissioni da un'ONG anti-aids. Ecco cos'è successo

Nuova granaQuerelato il principe Harry, bufera dopo le sue dimissioni da un'ONG anti-aids. Ecco cos'è successo