Ivana Ortiz, 35 anni, è stata incriminata per tentato omicidio. La cauzione è stata fissata a circa 9 milioni di euro.

Nuovi sviluppi nel caso degli spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills.

La donna sospettata di aver aperto il fuoco contro la residenza della cantante è stata formalmente accusata di tentato omicidio dalle autorità di Los Angeles.

Si tratta di Ivana Ortiz, 35 anni, arrestata dopo l'attacco e ora incriminata dal Los Angeles Police Department. Secondo quanto riporta Page Six, la donna si trova attualmente in custodia e la cauzione è stata fissata a circa 9 milioni di euro.

L'episodio risale a domenica pomeriggio, quando diversi colpi di arma da fuoco vengono esplosi contro la proprietà della popstar. La polizia interviene intorno alle 13:21 ora locale, dopo segnalazioni di spari provenienti dall'area della residenza.

Secondo quanto riferisce il Los Angeles Times, la villa sarebbe stata colpita da almeno dieci proiettili, uno dei quali avrebbe perforato una parete dell'abitazione.

Le comunicazioni radio interne della polizia, citate dai media americani, indicano che «circa dieci colpi» sarebbero stati sparati con un fucile da una Tesla bianca parcheggiata di fronte al cancello della proprietà.

A rendere ancora più inquietante la vicenda è anche un post pubblicato il 23 febbraio sul profilo Facebook attribuito a Ortiz, in cui la donna si rivolge direttamente alla cantante: «@badgalriri sei lì? Perché stavo aspettando che mi dicessi qualcosa direttamente invece di girarci intorno o parlare di me quando io non sono presente».

Rihanna vive nella residenza, una villa in stile coloniale situata in uno dei quartieri più esclusivi di Beverly Hills, insieme al compagno, il rapper A$AP Rocky, e ai loro tre figli piccoli. Non è ancora chiaro se anche la famiglia fosse presente nell'abitazione al momento degli spari.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e verificare eventuali contatti precedenti tra la sospettata e la cantante. L'episodio riaccende intanto l'attenzione sulla sicurezza delle celebrità a Los Angeles, sempre più spesso nel mirino di intrusioni e atti violenti.