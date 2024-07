Spettacolare ritorno di Céline Dion alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Céline Dion ha chiuso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici con una spettacolare esibizione sulla Torre Eiffel di Parigi. La 56enne ha cantato «L'Hymne à l'amour» di Édith Piaf.

dpa/bb SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo quattro anni, finalmente è tornata su un grande palcoscenico: Céline Dion ha fatto la sua prima apparizione dopo una lunga pausa alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi.

La 56enne ha cantato la canzone «L'Hymne à l'amour» dell'icona della chanson francese Édith Piaf davanti al mondo intero al termine della cerimonia sulla Torre Eiffel.

Nel 2022 Dion aveva annunciato che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, una rara condizione neurologica. In seguito ha cancellato tutte le sue apparizioni. Mostra di più

La cantante canadese Céline Dion si è esibita con «L'Hymne à l'amour» dell'icona della chanson francese Édith Piaf, facendo applaudire il pubblico.

Nemmeno la pioggia incessante di Parigi è riuscita a scalfire l'artista malata durante la sua commovente esibizione.

Da giorni si speculava su un'apparizione della cantante, molto venerata in Francia. Nel 2022 la Dion aveva annunciato che le era stata diagnosticata la sindrome della persona rigida, un raro disturbo neurologico. In seguito ha cancellato tutte le sue apparizioni.

Céline Dion soffre di una grave malattia

La 56enne ha eseguito la canzone d'amore di tre minuti con una voce potente nel gran finale della cerimonia di apertura. È stata una performance forte. Non c'era alcun segno della sua grave malattia.

La cantante statunitense Kelly Clarkson, che ha commentato la cerimonia per la NBC, era visibilmente commossa dalla performance. L'ha lasciata senza parole, ha detto con le lacrime agli occhi. Dion è stata semplicemente incredibile: è stata la medaglia d'oro come «atleta cantante».

Il direttore artistico della cerimonia di apertura, Thomas Jolly, ha detto che volevano coronare lo spettacolo di apertura con questa iconica canzone di Piaf e che Céline Dion era la cantante migliore per questo.

Non si trattava di una prima olimpica per l'artista. Nel luglio 1996, la canadese si era già esibita con la canzone «The Power of the Dream» alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive di Atlanta, nello stato americano della Georgia.

Pochi giorni prima, il presidente francese Emmanuel Macron aveva già dichiarato che sarebbe stato lieto di avere Dion come ospite di spicco dell'apertura. Dopo la cerimonia, ha ringraziato i partecipanti per il grande e magico spettacolo.

Le persone ne parleranno ancora tra 100 anni, ha scritto Macron su X. Numerosi artisti, tra cui Lady Gaga, hanno preso parte alla spettacolare cerimonia con una serie di esibizioni lungo i monumenti di Parigi.

La performance di Lady Gaga non si è svolta in diretta

La performance della superstar Lady Gaga è stata trasmessa poco dopo l'inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi. La 38enne ha eseguito «Mon truc en plume»s di Zizi Jeanmaire su una scala dorata.

La cantante ha iniziato il suo spettacolo con le parole «Buonasera e benvenuti a Parigi». All'inizio, i ballerini hanno coperto il volto di Lady Gaga con ventagli di piume rosa.

Tuttavia, secondo l'agenzia di stampa tedesca DPA, l'esibizione non si è svolta in diretta. Quando lo spettacolo è stato trasmesso durante la cerimonia di apertura, il palco era deserto. A quanto pare il numero era stato pre-registrato.

320.000 spettatori sulla Senna

La cerimonia di apertura, con 320.000 persone sulla Senna, si è trasformata in uno spettacolo colorato con fuochi d'artificio, uno show di laser e immagini spettacolari lungo i monumenti di Parigi. E ha anche inviato un messaggio di pace al mondo.

In precedenza, circa 6800 atleti si erano presentati al mondo con un'imponente sfilata in barca sulla Senna. La tiratrice Nina Christen e il mountain biker Nino Schurter hanno portato la bandiera svizzera lungo la Senna.

Alle 22.54, Emmanuel Macron ha dichiarato aperti i Giochi.

dpa/bb