Il regista americano Spike Lee durante la partita di Champions League tra l'Inter e il Feyenoord a San Siro. KEYSTONE

Il celebre regista americano Spike Lee si trovava in Italia, martedì, dove ha incontrato Adriano Celentano e assistito a una partita dell'Inter, la sua squadra del cuore.

Il regista americano Spike Lee è stato avvistato a Milano in compagnia di Adriano Celentano, suscitando grande curiosità e speculazioni, come riporta «RaiNews».

L'incontro tra i due ha portato molti a chiedersi se sia legato al nuovo film del regista, «Highest 2 Lowest», un thriller poliziesco che uscirà in primavera e che potrebbe essere presentato al festival di Cannes.

Il film, un remake in lingua inglese del classico di Akira Kurosawa «High and Low», vede Denzel Washington come protagonista, segnando la sua quinta collaborazione con Lee.

«L'Inter per me è una passione»

Oltre al cinema, l'americano è noto per la sua passione per il calcio e, in particolare, per l'Inter.

Quest'amore lo ha portato ieri, martedì, sera a San Siro, dove ha assistito alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra l'Inter e il Feyenoord, indossando la tuta nerazzurra.

Lee ha espresso il suo legame con il club dichiarando: «l'Inter per me è una passione. Ho imparato tanto da questo club, sia nel calcio che nello stile di vita».

La visita del registra in Italia potrebbe quindi essere stata motivata dalla partita di Champions, un'occasione per unire la sua passione per il calcio con il suo lavoro nel cinema.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.