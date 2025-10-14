  1. Clienti privati
Per il Super Bowl Spike Lee sostiene Bad Bunny: «Porto Rico parte degli USA»

SDA

14.10.2025 - 17:21

Il regista Spike Lee (nella foto d'archivio) sulle polemiche per la pausa del Super Bowl a Bad Bunny: «Non sanno che Porto Rico fa parte degli Usa?».
Il regista Spike Lee (nella foto d'archivio) sulle polemiche per la pausa del Super Bowl a Bad Bunny: «Non sanno che Porto Rico fa parte degli Usa?».
Keystone

«Adesso sono tutti scandalizzati perché hanno affidato l'intervallo del Super Bowl a Bad Bunny, che è portoricano. Ma Porto Rico fa parte degli Stati Uniti d'America! Porto Rico è America».

Keystone-SDA

14.10.2025, 17:21

14.10.2025, 17:32

Lo ha detto Spike Lee a margine di una proiezione del suo ultimo «Highest 2 lowest» a Los Angeles. Il leggendario regista di Brooklyn – e grande appassionato di sport – stava raccontando perché ha scelto di incorporare nel film la parata del Giorno Portoricano nel Bronx.

«Avevamo bisogno di un grande caos in strada per la scena in cui Denzel (Washington, protagonista del film, nelle vesti di un ricco produttore musicale) deve pagare il riscatto per il sequestro del figlio dell'amico – ha spiegato il regista – così ho pensato di ambientarla in una domenica in cui gli Yankee giocano in casa contro i Socks. Ma non bastava.

Quando ho saputo che era in programma la festa portoricana ho chiamato Eddie Palmieri (popolare musicista di latin jazz e salsa, scomparso poco dopo le riprese a 88 anni). Abbiamo riempito il Bronx! Ci sono voluti otto ciak per portare a casa la scena».

Schiererà le forze di sicurezza?. Trump minaccia un blitz dell'immigrazione allo show di Bad Bunny al Super Bowl

Schiererà le forze di sicurezza?Trump minaccia un blitz dell'immigrazione allo show di Bad Bunny al Super Bowl

«Non sanno che Porto Rico fa parte degli USA?»

Premio Oscar alla carriera e per la sceneggiatura di «BlacKkKlansman», il regista di «Fa la cosa giusta», «Malcom X» o «La 25sima ora» ha lodato l'amico: «Eddie era una forza della natura, suonava con l'entusiasmo di un ragazzino», ricorda mentre lo imita appoggiare l'intero avambraccio sui tasti del pianoforte.

«E ora c'è Bad bunny. Ma non capisco tutta questa polemica: non sanno che Porto Rico fa parte degli Usa? Non voglio dire parolacce, ma porca miseria, dove pensano che sia?», ha ironizzato prima di chiedersi: «Vogliono organizzare un intervallo alternativo, più americano...i MAGA. Ma cosa fanno? Escono dallo stadio e poi tornano?»

E prima di salutare il ristretto pubblico di critici e musicisti membri dell'Academy (che dovranno votare la colonna sonora di Howard Drossin per gli Oscar) ha aggiunto: «Ricordate il film di Peter Weir del 1982? Ecco, ora siamo dentro a Un anno vissuto pericolosamente».

L'8 febbraio 2026. Ecco chi sarà il protagonista dello show della finale del prossimo Super Bowl

L'8 febbraio 2026Ecco chi sarà il protagonista dello show della finale del prossimo Super Bowl

«Ci siamo dentro insieme». Un'email a Epstein mette sotto pressione il principe Andrea

Talent rap di Netflix. Torna nel 2026 «Nuova Scena 3» con Guè tra i giudici

Niente più videoclip. Lo storico canale televisivo MTV chiude i battenti nel Regno Unito dopo 40 anni

