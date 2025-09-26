Botta e rispostaSpringsteen replica a Trump: «Merita la spazzatura della storia»
SDA
26.9.2025 - 15:08
Donald Trump lo ha definito «una prugna secca» che dovrebbe «tenere la bocca chiusa», ma a Bruce Springsteen non potrebbe importare meno del giudizio del presidente americano: «Non mi interessa quel che pensa di me», ha detto il rocker di Born in The Usa.
Keystone-SDA
26.09.2025, 15:08
26.09.2025, 15:38
SDA
Passando all'attacco del capo della Casa Bianca, Springsteen, ha affermato che Trump è «la persona per cui sono stati creati il 25esimo emendamento e l'impeachment». Se il Congresso avesse coraggio, «sarebbe consegnato alla spazzatura della storia», ha aggiunto il cantante in una intervista a Time.
Il 25esimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti regola dal 1967 la successione presidenziale e le procedure per affrontare l'incapacità del presidente a svolgere le sue funzioni. È diventato centrale in momenti di crisi o quando si discute della salute fisica o mentale o l'idoneità del presidente a svolgere il suo mandato.