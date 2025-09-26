Bruce Springsteen (nella foto d'archivio durante un concerto a Berlino lo scorso giugno) non le manda a dire: a Donald Trump che lo ha definito "una prugna secca" ribatte che il presidente "merita la spazzatura della storia". Keystone

Donald Trump lo ha definito «una prugna secca» che dovrebbe «tenere la bocca chiusa», ma a Bruce Springsteen non potrebbe importare meno del giudizio del presidente americano: «Non mi interessa quel che pensa di me», ha detto il rocker di Born in The Usa.

Keystone-SDA SDA

Passando all'attacco del capo della Casa Bianca, Springsteen, ha affermato che Trump è «la persona per cui sono stati creati il 25esimo emendamento e l'impeachment». Se il Congresso avesse coraggio, «sarebbe consegnato alla spazzatura della storia», ha aggiunto il cantante in una intervista a Time.

Il 25esimo emendamento della costituzione degli Stati Uniti regola dal 1967 la successione presidenziale e le procedure per affrontare l'incapacità del presidente a svolgere le sue funzioni. È diventato centrale in momenti di crisi o quando si discute della salute fisica o mentale o l'idoneità del presidente a svolgere il suo mandato.