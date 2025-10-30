  1. Clienti privati
Indiscrezioni Spunta un anello al dito di Dove Cameron, nozze imminenti con Damiano David?

30.10.2025 - 11:06

L'attrice americana Dove Cameron con il cantante italiano Damiano David (foto d'archivio).
L'attrice americana Dove Cameron con il cantante italiano Damiano David (foto d'archivio).
IMAGO/Cover-Images

Un solitario al dito di Dove Cameron solleva domande su un possibile matrimonio con Damiano David, il frontman dei Måneskin.

Alessia Moneghini

30.10.2025, 11:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Dove Cameron è stata avvistata in compagnia del fidanzato Damiano David con un anello all'anulare sinistro.
  • Il gioiello ha sollevato molte speculazioni se la coppia sia in procinto di sposarsi.
  • L'attrice, visti i fotografi, ha sfilato l'anello: che i due vogliano per ora proteggere la loro privacy?
Due anni dopo il loro primo bacio, un anello di fidanzamento è apparso al dito di Dove Cameron, la compagna di Damiano David: che i due siano pronti a fare il grande passo?

Come riporta «Chi», la coppia è stata avvistata a Sydney durante una passeggiata rilassante. Sotto il sole, tra sguardi complici, l'attrice ha notato i fotografi e ha istintivamente tolto l'anello, un gesto che ha suscitato molte speculazioni.

Oltre a indicare le imminenti nozze, forse il gioiello è un simbolo di un impegno speciale che i due preferiscono mantenere privato? Le domande si moltiplicano, ma il gesto di Dove sembra indicare il desiderio di proteggere la relazione.

«TMZ» ha confermato la notizia, congratulandosi con la coppia amata in tutto il mondo.

La dedica al concerto di Milano

E proprio il 7 ottobre, durante la data al Forum di Assago di Milano del suo tour mondiale, il frontman dei Maneskin ha fatto una dedica speciale alla compagna, mentre cantava «Mars», un brano ispirato a lei.

«Parla di qualcosa che non pensavo fosse possibile, fino a due anni fa – ha raccontato sul palco –. Parla di un amore così grande che anche se il mondo dovesse finire ti fa rimanere lì, a guardare la persona che hai scelto».

