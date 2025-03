Sputi e urla al Grande Fratello: esplode la tensione tra Helena e Zeudi, intervengono le coinquiline

Grande Fratello

La modella brasiliana accusa l'ex Miss Italia: «Mi ha lanciato dell'acqua e sputato addosso». Nella notte, la Casa si trasforma in un campo di battaglia. E Signorini perde la pazienza in diretta.

Dopo una puntata accesa, la notte del 17 marzo nella Casa del Grande Fratello è esplosa una lite violenta tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

Il motivo non è chiaro, ma il gesto incriminato sì: «Mi ha sputato dell'acqua addosso», ha gridato Helena, che ha chiesto l'intervento di Chiara: «Avvicinati, ti faccio vedere». Zeudi ha negato, ma la tensione è salita alle stelle. Jessica e Shaila sono intervenute per separarle e calmare gli animi.

Clima sempre più teso

Helena, parlando con le coinquiline, ha aggiunto: «Non so se l'acqua venisse dalla bocca o dalle mani, ma mi ha dato fastidio. E non si è scusata, ha detto che l'ho provocata». Zeudi, accusata di aver lanciato e sputato acqua, ha risposto: «Tu sei folle, ma cosa dici?».

La miccia si era già accesa in diretta: Helena aveva accusato Zeudi di essere instabile e di averla usata, citando la sua bisessualità. «Stai mettendo in dubbio la mia sessualità», ha replicato Zeudi. «Ti rode che sono in finale». Signorini è intervenuto per fermare il botta e risposta. La produzione valuterà provvedimenti dopo un episodio così teso, mentre i fan chiedono chiarezza e giustizia.