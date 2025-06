Madonna in una foto d'archivio.

Stando alle parole dell'attore Anthony Ramos, la Regina del Pop pare abbia avuto un comportamento inadeguato durante uno dei suoi musical. Dieci anni dopo, Ramos ha svelato l'accaduto durante un'intervista.

La star di Broadway Anthony Ramos attacca duramente Madonna per il suo comportamento durante il musical «Hamilton».

Come raccontato dall'attore e cantante, la Regina del Pop, una volta accomodatasi in platea, pare abbia fissato il suo iPad per tutta la durata dello show, mostrandosi del tutto disinteressata. I fatti risalgono al 2015.

Concentrata sul suo iPad

Ospite al «Watch What Happens Live! with Andy Cohen», ad Anthony, che interpretava due ruoli nella produzione, è stato chiesto di indicare la celebrità «più terrificante» che abbia mai partecipato a un suo spettacolo.

«La più terrificante è stata Madonna con il suo iPad in faccia. È rimasta così per tutto il tempo», ha dichiarato il 33enne, imitando la cantante alle prese con il suo dispositivo elettronico. «Ho pensato: se non ti piace così tanto, la porta è lì. Non sei obbligata a rimanere», ha aggiunto.

Versioni contrastanti

Ramos interpretava i ruoli di Philip Hamilton e John Laurens nel musical di Lin-Manuel Miranda del 2015. Fu proprio Miranda, che vestiva i panni del protagonista Alexander Hamilton, a rivelare in modo criptico di aver vietato a una celebrità di andare nel backstage dopo lo spettacolo.

«Questa è stata la prima sera in cui ho chiesto alla direzione artistica di vietare l'accesso al backstage a una celebrità (che ha mandato messaggi per tutto il secondo atto), #noselfieforyou», scrisse all'epoca su Twitter.

L'addetto stampa della cantante di «Like A Prayer» ha risposto alle insinuazioni, dichiarando a Us Weekly: «Non è vero. È stata invitata nel backstage quattro volte. Ha mandato un messaggio dopo il concerto, quando stavano organizzando la raccolta fondi. Madonna aveva già fatto una generosa donazione».