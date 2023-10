Stefania Nobile

La 58enne bolognese ci va giù pesante quando affibbia epiteti poco lusinghieri alle persone che abboccavano nella trasmissione «Wanna Marchi Show».

Lo scontro tra Francesca Fagnani e Stefania Nobile è atteso per stasera, martedì 10 ottobre su Rai 2. La terza puntata del talk show ospiterà infatti la figlia di Wanna Marchi, impegnata in un faccia a faccia senza sconti con la conduttrice.

«Alla Lotteria Italia vince uno, e allora gli altri? Non sono cogli*ni?», apostrofa la Nobile cercando di giustificare tutte le truffe effettuate ai danni dei telespettatori che credevano di dover corrispondere denaro per non prendere il malocchio.

«Non entrano in tabaccheria e c'è la minaccia del malocchio», ribatte la Fagnani, seguita da una Nobile spazientita. «Nemmeno da noi c'era la minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una cog***na, se mette giù è furba. Basta con i disagiati».

Ma la giornalista insiste: «C'era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili». Imperturbabile Stefania resta sulla sua posizione: «Non è che io devo provvedere all'ingenuità delle persone».

A questo punto la Fagnani affonda: «Voi avete giocato sulle fragilità. Eravate offensive nei confronti dei vostri telespettatori», ribatte trovandosi di fronte un muro di gomma.

«Non dicevamo che facevano schifo, siamo realiste. Vogliamo dire che sono belli? Noi li mettevamo di fronte a uno specchio».

Covermedia