Stefania Rocca

Al Quirino un thriller emotivo senza consolazioni.

Stefania Rocca guida un confronto che non rassicura.

Al Teatro Quirino va in scena «L'amore non lo vede nessuno», adattamento teatrale del romanzo di Giovanni Grasso, con l'attrice torinese, classe 1971, al centro di una vicenda che intreccia mistero, lutto e attrazione. Uno spettacolo che procede per sottrazione e affida la sua forza alla parola e ai silenzi.

La protagonista, già premiata con il Ciak d’Oro e ricordata dal grande pubblico per film cult come «Nirvana» e «Casomai», interpreta Silvia, una donna segnata dalla morte improvvisa della sorella. Ogni settimana incontra un uomo conosciuto al funerale, interpretato da Giovanni Crippa, volto storico della prosa italiana. Tra i due nasce un patto semplice e pericoloso: lui racconta la sua storia d'amore con la defunta, lei ascolta senza fare domande. Nessuna identità, nessuna verifica.

Il racconto avanza come un'indagine intima, fatta di confessioni e omissioni, in cui la verità cambia continuamente prospettiva. La regia di Piero Maccarinelli evita il compiacimento e punta su un ritmo asciutto, quasi da interrogatorio, con una scena essenziale che lascia spazio al confronto tra i personaggi.

Prodotto dal Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, «L'amore non lo vede nessuno» debutta al Teatro Quirino martedì 3 febbraio 2026 e resta in scena fino all’8 febbraio 2026, con repliche serali e pomeridiane.