  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo Stefania Rocca porta il noir sentimentale a teatro

Covermedia

3.2.2026 - 13:00

Stefania Rocca
Stefania Rocca

Al Quirino un thriller emotivo senza consolazioni.

Covermedia

03.02.2026, 13:00

03.02.2026, 13:03

Stefania Rocca guida un confronto che non rassicura.

Al Teatro Quirino va in scena «L'amore non lo vede nessuno», adattamento teatrale del romanzo di Giovanni Grasso, con l'attrice torinese, classe 1971, al centro di una vicenda che intreccia mistero, lutto e attrazione. Uno spettacolo che procede per sottrazione e affida la sua forza alla parola e ai silenzi.

La protagonista, già premiata con il Ciak d’Oro e ricordata dal grande pubblico per film cult come «Nirvana» e «Casomai», interpreta Silvia, una donna segnata dalla morte improvvisa della sorella. Ogni settimana incontra un uomo conosciuto al funerale, interpretato da Giovanni Crippa, volto storico della prosa italiana. Tra i due nasce un patto semplice e pericoloso: lui racconta la sua storia d'amore con la defunta, lei ascolta senza fare domande. Nessuna identità, nessuna verifica.

Il racconto avanza come un'indagine intima, fatta di confessioni e omissioni, in cui la verità cambia continuamente prospettiva. La regia di Piero Maccarinelli evita il compiacimento e punta su un ritmo asciutto, quasi da interrogatorio, con una scena essenziale che lascia spazio al confronto tra i personaggi.

Prodotto dal Centro Teatrale Bresciano e dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, «L'amore non lo vede nessuno» debutta al Teatro Quirino martedì 3 febbraio 2026 e resta in scena fino all’8 febbraio 2026, con repliche serali e pomeridiane.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
I truffatori leggono le vostre chat su WhatsApp con questa nuova trappola
25 avvocati svizzeri denunciano Ignazio Cassis alla Corte penale internazionale
Spunta un «figlio» di Epstein e gli auguri di Sarah Ferguson, Trump minaccia Noah: «Mi divertirò con te»
La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa?

Altre notizie

«Grazie». «The Kelly Clarkson Show» chiude dopo sette stagioni, ecco perché

«Grazie»«The Kelly Clarkson Show» chiude dopo sette stagioni, ecco perché

Nuovo legal drama Sky.. Luca Argentero: «L'avvocato Ligas non chiede di piacere»

Nuovo legal drama Sky.Luca Argentero: «L'avvocato Ligas non chiede di piacere»

Spettacolo. La charity di Sarah Ferguson chiude dopo le nuove rivelazioni sul caso Epstein

SpettacoloLa charity di Sarah Ferguson chiude dopo le nuove rivelazioni sul caso Epstein

Norvegia. Al via a Oslo il processo a Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit

NorvegiaAl via a Oslo il processo a Marius Borg Høiby, figlio della principessa Mette-Marit