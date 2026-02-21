  1. Clienti privati
Stefano Accorsi, dal successo al crollo: «A Parigi piangevo a letto, di notte»

Covermedia

21.2.2026 - 13:00

Stefano Accorsi
Stefano Accorsi
Covermedia

Al «Corriere della Sera» l'attore ripercorre l'illusione di sentirsi invincibile, la caduta lontano dall'Italia e la rinascita professionale.

Covermedia

21.02.2026, 13:00

21.02.2026, 13:27

Stefano Accorsi racconta la crisi.

Il successo può trasformarsi in un'illusione sottile. Nel dialogo con il «Corriere della Sera», il 54enne torna ai primi anni Duemila, quando una sequenza di film accolti da pubblico e critica lo aveva proiettato al centro dell'attenzione mediatica. «È stato uno di quei momenti un po' idioti della vita in cui pensi: allora sono Dio», ammette, descrivendo quella sensazione di invincibilità che può insinuarsi dopo una lunga serie di traguardi e riconoscimenti.

Per l'attore bolognese la caduta è stata improvvisa, quasi fisica. «Fai un film e funziona, poi un altro, poi un altro ancora, e finisci per convincerti che l'ingrediente segreto sia tu. È lì che ti sfracelli». Il trasferimento a Parigi coincide con il punto più fragile: lontano dall'Italia e dai riferimenti abituali, si trova a fare i conti con insicurezze che fino ad allora erano rimaste sotto traccia. «Nella mia carriera ho avuto un momento di crollo: a Parigi piangevo a letto, di notte», confessa Accorsi, restituendo l'immagine di una vulnerabilità mai esibita pubblicamente.

Quella fase, oggi, viene riletta come uno snodo decisivo. Non una fine, ma un ridimensionamento necessario per rimettere al centro il lavoro e l'equilibrio personale.

Accorsi è attualmente nelle sale con «Le cose non dette» di Gabriele Muccino, mentre proseguono anche gli impegni teatrali che segnano una stagione più matura e consapevole del suo percorso artistico.

