Stefano Accorsi

Alessandro Tonda dirige «Linea di difesa – Gaza», thriller action ispirato a fatti reali con Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni. Riprese al via nell'estate 2026.

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Stefano Accorsi porta il conflitto di Gaza in un thriller ad alta tensione ispirato a una reale missione umanitaria italiana.

L'attore emiliano sarà tra i protagonisti di «Linea di difesa – Gaza», il nuovo film di Alessandro Tonda che racconta lo sfollamento di un gruppo di bambini palestinesi feriti nei bombardamenti israeliani.

Accanto a lui ci saranno Sara Serraiocco e Vinicio Marchioni. Il progetto, annunciato da Rai Cinema, punta a trasformare una delicata operazione internazionale in un thriller action dal respiro globale.

Al centro della storia c'è una corsa contro il tempo: portare fuori da Gaza alcuni minori ricoverati in ospedale mentre l'intelligence italiana, le forze speciali e l'Unità di Crisi della Farnesina cercano di mantenere aperto un corridoio operativo in uno degli scenari più instabili al mondo.

Stefano Accorsi interpreterà un ex membro delle forze speciali impegnato sotto copertura per l'AISE, mentre Sara Serraiocco vestirà i panni di un'analista dell'intelligence proveniente dalla Polizia di Stato. Vinicio Marchioni sarà invece «Twist», comandante del Nono Reggimento d'Assalto Paracadutisti «Col Moschin».

Il dettaglio che cambia scala al progetto è il coinvolgimento diretto di diverse istituzioni italiane. Il film nasce infatti con il supporto della Presidenza del Consiglio, del DIS, dell'AISE, del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri, una collaborazione rara nel cinema italiano contemporaneo.

«Linea di difesa – Gaza» sarà prodotto da MasiFilm con Rai Cinema e la partecipazione di HBO Max. Le riprese inizieranno nell'estate 2026 e il film sarà girato in italiano, inglese e arabo. La distribuzione italiana sarà affidata a 01 Distribution.