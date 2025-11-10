  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Stefano Accorsi è un padre in cerca d'amore in «Amata»

Covermedia

10.11.2025 - 16:30

Stefano Accorsi
Stefano Accorsi

Nel film di Elisa Amoruso l'attore racconta la paternità e il desiderio di famiglia tra fragilità e speranza.

Covermedia

10.11.2025, 16:30

10.11.2025, 16:40

Stefano Accorsi è tornato al cinema con «Amata», il film di Elisa Amoruso che affronta con sensibilità il tema della genitorialità e dell'adozione.

Uscito nelle sale a metà ottobre, «Amata» è tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini e racconta la storia di Luca e Maddalena, una coppia che sogna di diventare genitori. Lui, musicista interpretato da Accorsi; lei, Miriam Leone, in un ruolo complesso e intenso.

«Quando trovo un film come «Amata», certamente mi ci butto», ha raccontato l'attore a *Sorrisi e Canzoni*, spiegando quanto il tema della paternità gli sia vicino.

La vicenda si intreccia con quella di Nunzia (Tecla Insolia), giovane donna alle prese con una gravidanza inattesa. Due percorsi paralleli che mostrano il lato più umano dell'amore e dell'attesa. «Ho voluto raccontare la genitorialità come desiderio e non come conquista», ha dichiarato la regista Elisa Amoruso, che firma una regia intima e moderna.

Per Accorsi, già padre di quattro figli, il film è stato anche un'occasione per riflettere sul ruolo genitoriale: «Sono un buon papà anche al cinema», ha commentato con un sorriso. Un personaggio che, tra delicatezza e misura, conferma la sua capacità di restituire verità emotiva.

Conclusa la promozione di «Amata», Stefano Accorsi è al lavoro su una nuova tournée teatrale prevista per la primavera 2026 e su una serie tv in fase di produzione, proseguendo un percorso artistico che unisce cinema, palcoscenico e televisione.

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Influencer occidentali banalizzano la brutale realtà dell'Afghanistan
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Caos al compleanno di Kris Jenner: la polizia interrompe la festa nella villa di Jeff Bezos

Altre notizie

Una nuova «ambasciatrice». Beatrice di York prende il posto del padre Andrea? La principessa in missione a Riad

Una nuova «ambasciatrice»Beatrice di York prende il posto del padre Andrea? La principessa in missione a Riad

Ecco il video. Il biopic su Michael Jackson ha già conquistato il web: è il trailer più visto della storia

Ecco il videoIl biopic su Michael Jackson ha già conquistato il web: è il trailer più visto della storia

Lontano dai riflettori. Achille Lauro ammette: «È stato un momento difficile»

Lontano dai riflettoriAchille Lauro ammette: «È stato un momento difficile»