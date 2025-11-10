Stefano Accorsi

Nel film di Elisa Amoruso l'attore racconta la paternità e il desiderio di famiglia tra fragilità e speranza.

Covermedia Covermedia

Stefano Accorsi è tornato al cinema con «Amata», il film di Elisa Amoruso che affronta con sensibilità il tema della genitorialità e dell'adozione.

Uscito nelle sale a metà ottobre, «Amata» è tratto dal romanzo di Ilaria Bernardini e racconta la storia di Luca e Maddalena, una coppia che sogna di diventare genitori. Lui, musicista interpretato da Accorsi; lei, Miriam Leone, in un ruolo complesso e intenso.

«Quando trovo un film come «Amata», certamente mi ci butto», ha raccontato l'attore a *Sorrisi e Canzoni*, spiegando quanto il tema della paternità gli sia vicino.

La vicenda si intreccia con quella di Nunzia (Tecla Insolia), giovane donna alle prese con una gravidanza inattesa. Due percorsi paralleli che mostrano il lato più umano dell'amore e dell'attesa. «Ho voluto raccontare la genitorialità come desiderio e non come conquista», ha dichiarato la regista Elisa Amoruso, che firma una regia intima e moderna.

Per Accorsi, già padre di quattro figli, il film è stato anche un'occasione per riflettere sul ruolo genitoriale: «Sono un buon papà anche al cinema», ha commentato con un sorriso. Un personaggio che, tra delicatezza e misura, conferma la sua capacità di restituire verità emotiva.

Conclusa la promozione di «Amata», Stefano Accorsi è al lavoro su una nuova tournée teatrale prevista per la primavera 2026 e su una serie tv in fase di produzione, proseguendo un percorso artistico che unisce cinema, palcoscenico e televisione.