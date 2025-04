Stefano Accorsi

L'attore torna nelle sale con il nuovo film diretto da Ivano De Matteo.

Stefano Accorsi torna al cinema con il nuovo film «Una figlia». La pellicola racconta la storia di Pietro, un uomo di mezza età, che vive a Roma con la figlia Sofia. Dopo la morte della moglie, l'uomo si dedica interamente alla ragazza, annullando la possibilità di ricostruirsi una vita accanto a un'altra donna.

Fino a quando non incontra Chiara, di cui si innamora, generando la reazione furiosa della figlia. Chiara viene uccisa e Pietro non riesce a credere che sia stata proprio la sua «bambina» ad aver compiuto il gesto.

«Conoscevo e ammiravo già il regista Ivano De Matteo: ha uno stile personale e solleva sempre questioni importanti sull'essere genitori. Qui c'è un padre che si ritrova combattuto tra la rabbia e l'amore. Perché si può smettere di essere figli, ma non si può mai smettere di essere un genitore», ha dichiarato Accorsi a Tv Sorrisi e Canzoni.

«È innegabile che a volte i criminali vengano rivestiti di una dimensione grandiosa. Ma non è questo il caso: quello di Sofia è un gesto impulsivo, il classico raptus che sconvolge una vita. Semmai si riflette su come può bastare poco a creare una tragedia».

A Stefano viene chiesto se Pietro abbia sbagliato qualcosa e se la morte di Chiara poteva essere evitata.

«Questo è il tipico sogno di onnipotenza di ogni genitore – ha commentato -. Padri e madri si illudono di poter proteggere i loro figli da qualsiasi dramma, ma non è così. E non c'è una ricetta. Faccio un esempio: ho conosciuto figli di alcolisti che lo sono diventati a loro volta seguendo l'esempio dei genitori. E altri che, proprio perché li hanno visti con la bottiglia, non hanno mai voluto toccare una goccia d'alcol. Il punto è che ogni persona è diversa, per certi versi imprevedibile».

«Una figlia» è nelle sale dal 24 aprile.