  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

L'intervista Stefano Bettarini: «Mi dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore»

ai-scrape

17.9.2025 - 16:47

Stefano Bettarini.
Stefano Bettarini.
Imago

Stefano Bettarini, noto per la sua carriera sportiva e televisiva, vive a Viareggio con la compagna Nicoletta Larini, godendosi la vita grazie a investimenti immobiliari oculati.

Nicolò Forni

17.09.2025, 16:47

17.09.2025, 17:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stefano Bettarini vive oggi serenamente a Viareggio con la compagna Nicoletta Larini, dopo aver lasciato calcio e TV.
  • L'ex calciatore ha investito nel mattone e afferma di non dover più lavorare, godendosi la vita senza rimpianti.
  • Ripensando alla sua carriera, racconta: «Dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore», sentendosi penalizzato nonostante il talento.
Mostra di più

Stefano Bettarini, ex calciatore e volto noto dei reality show, ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. A 53 anni vive a Viareggio con la sua compagna Nicoletta Larini, con cui è fidanzato da otto anni.

«Il calcio e la televisione non mi mancano», ha dichiarato alla «Gazzetta dello Sport». «Ho investito nel mattone e oggi posso dire che non lavoro e mi godo la vita. I miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare, ma ho comunque soddisfatto i miei desideri».

Bettarini, separato da Simona Ventura da 20 anni e padre di due figli, ha trovato stabilità con Nicoletta, più giovane di lui di 22 anni.

«Abbiamo smentito chi diceva che saremmo durati sei mesi», ha affermato. «Mi è stata vicina quando il mio personaggio mediatico non era più rilevante. È un dono».

«Troppo bello per fare il calciatore»

Ripensando alla sua carriera calcistica, l'ex sportivo ricorda di essere stato considerato «troppo bello per fare il calciatore». «Ero un fluidificante mancino con un bel piede», ha detto. «Avrei meritato una grande squadra, ma il mio agente sentiva sempre la stessa cosa».

E ricorda anche le parole di suo padre, che lo avvertiva dell'importanza di mantenere il successo una volta raggiunto. «Mi manca molto», ha confessato, riflettendo sulla sua famiglia e sul suo percorso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri
Un cacciatore perde la vita in una caduta sopra Personico
Un aereo passeggeri si avvicina troppo all'Air Force One di Trump: «Vira subito!»
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears
Escursionista cade per una settantina di metri e perde la vita in Valle Leventina

Altre notizie

A «Belve». Fagnani punta in alto: tra i nomi attesi quelli di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales

A «Belve»Fagnani punta in alto: tra i nomi attesi quelli di Barbara d'Urso e Rocio Muñoz Morales

Ecco quando. Il maestro dell'horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo

Ecco quandoIl maestro dell'horror Dario Argento ospite del Filmpodium di Zurigo

Royal Family: «Oh, cielo!». Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri

Royal Family: «Oh, cielo!»Ecco il peggior passo falso di Trump con Elisabetta II. Carlo ha un piano per evitarne altri