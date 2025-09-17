Stefano Bettarini. Imago

Stefano Bettarini, noto per la sua carriera sportiva e televisiva, vive a Viareggio con la compagna Nicoletta Larini, godendosi la vita grazie a investimenti immobiliari oculati.

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano Bettarini vive oggi serenamente a Viareggio con la compagna Nicoletta Larini, dopo aver lasciato calcio e TV.

L'ex calciatore ha investito nel mattone e afferma di non dover più lavorare, godendosi la vita senza rimpianti.

Ripensando alla sua carriera, racconta: «Dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore», sentendosi penalizzato nonostante il talento. Mostra di più

Stefano Bettarini, ex calciatore e volto noto dei reality show, ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita. A 53 anni vive a Viareggio con la sua compagna Nicoletta Larini, con cui è fidanzato da otto anni.

«Il calcio e la televisione non mi mancano», ha dichiarato alla «Gazzetta dello Sport». «Ho investito nel mattone e oggi posso dire che non lavoro e mi godo la vita. I miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare, ma ho comunque soddisfatto i miei desideri».

Bettarini, separato da Simona Ventura da 20 anni e padre di due figli, ha trovato stabilità con Nicoletta, più giovane di lui di 22 anni.

«Abbiamo smentito chi diceva che saremmo durati sei mesi», ha affermato. «Mi è stata vicina quando il mio personaggio mediatico non era più rilevante. È un dono».

«Troppo bello per fare il calciatore»

Ripensando alla sua carriera calcistica, l'ex sportivo ricorda di essere stato considerato «troppo bello per fare il calciatore». «Ero un fluidificante mancino con un bel piede», ha detto. «Avrei meritato una grande squadra, ma il mio agente sentiva sempre la stessa cosa».

E ricorda anche le parole di suo padre, che lo avvertiva dell'importanza di mantenere il successo una volta raggiunto. «Mi manca molto», ha confessato, riflettendo sulla sua famiglia e sul suo percorso.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.