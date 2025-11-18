Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»

Stefano Bettarini Covermedia

A 53 anni l'ex calciatore annuncia il ritiro dalle scene e guarda all'investimento immobiliare come nuova fonte di serenità.

Covermedia Covermedia

Stefano Bettarini, oggi 53 anni, ha messo la parola fine ai tempi del pallone e dei riflettori.

Vive a Viareggio con la compagna Nicoletta Larini e confessa: «Il calcio e la televisione non mi mancano».

L’ex terzino mancino, noto anche per le partecipazioni ai reality, racconta di aver trovato un nuovo equilibrio grazie a investimenti immobiliari oculati: «Negli anni ho investito nel mattone e va bene così. Oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita».

Bettarini, separato da Simona Ventura e padre di due figli ormai adulti, appare sereno nel nuovo capitolo: «I miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso».

Parla anche della differenza d’età con la compagna Larini – 22 anni più giovane – ma precisa che i pronostici negativi sono stati smentiti: «Ci dicevano che saremmo durati sei mesi, stiamo insieme da otto anni. È un dono».

Ripensando alla carriera sul campo, Bettarini ha subito il peso dei pregiudizi legati alla sua immagine: «Mi dicevano che ero troppo bello per fare il calciatore».

Oggi la sua quotidianità è lontana dai riflettori: la casa al mare, gli affari immobiliari, qualche apparizione ma nessuna presenza fissa.

A livello professionale e personale, Stefano Bettarini si dedica al consolidamento dei suoi investimenti e al rapporto con la compagna Nicoletta. Non ha annunciato nuovi progetti televisivi o sportivi, ma mantiene aperto il canale con il mondo dell’intrattenimento, dichiarando tuttavia che «non lavoro come in passato» e che intende continuare a godersi la vita nei prossimi anni.