  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Riflessione sul futuro Stefano De Martino a Le Iene ironizza: «Sanremo 2027? Ci penserei!»

Covermedia

10.3.2026 - 11:00

Stefano De Martino/Instagram
Stefano De Martino/Instagram
Covermedia

Dopo l'investitura annunciata da Carlo Conti durante la finale del Festival, il conduttore riflette sul futuro all'Ariston.

Covermedia

10.03.2026, 11:00

10.03.2026, 12:29

Stefano De Martino guarda a Sanremo. Il passaggio di testimone è arrivato in diretta durante la finale dell'edizione 2026 del Festival, quando Carlo Conti ha chiamato accanto a sé il presentatore napoletano indicando pubblicamente il volto destinato a guidare l’edizione successiva dell'evento.

«Sanremo 2027 lo farà lui», ha detto dal palco del Teatro Ariston rivolgendosi al conduttore di «Affari tuoi», ufficializzando così la scelta della Rai per la conduzione e la direzione artistica della prossima edizione.

Da quell’annuncio nasce il servizio trasmesso da «Le Iene», che ha raggiunto il 35enne per chiedergli come stia vivendo l’attesa dell’impegno che lo porterà sul palco dell’Ariston nel 2027. Alla domanda diretta sull’incarico ricevuto, la risposta è arrivata con il tono ironico che lo contraddistingue: «Sanremo 2027? Ci penserei».

Peso simbolico della manifestazione musicale

La battuta non mette in discussione l’investitura annunciata durante la serata finale del Festival, ma restituisce il peso simbolico della manifestazione musicale più seguita della televisione italiana.

Negli ultimi anni il percorso dell’ex ballerino di «Amici» si è progressivamente consolidato fino a trasformarlo in uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento Rai.

La conduzione di «Stasera tutto è possibile» prima e soprattutto il successo di «Affari tuoi» nell’access prime time di Rai 1 hanno contribuito a rafforzarne il profilo di conduttore generalista.

Non a caso la scelta annunciata all’Ariston ha alimentato il dibattito tra osservatori televisivi: il critico del Corriere della Sera Aldo Grasso ha definito la nomina «il più grande salto di carriera a memoria d’uomo nella storia di Sanremo».

Dopo l’annuncio di Conti, la preparazione di «Sanremo 2027» entrerà ora nella fase di costruzione editoriale e artistica della nuova edizione.

Futuro conduttore di Sanremo. Aldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»

Futuro conduttore di SanremoAldo Grasso su Stefano De Martino: «Sembra un animatore per feste a domicilio»

I più letti

Ecco alcune novità della fiera tecnologica di Las Vegas 2026
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Iran: forti esplosioni in varie parti del paese - Petrolio e gas in caduta libera dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra
Decisione drastica per la famiglia nel bosco: «La madre va allontanata dai figli»

Le ultime su Stefano De Martino

Uno sguardo al futuro. Sanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco

Uno sguardo al futuroSanremo 2027: De Martino chiama Clerici o De Filippi? Intanto spunta... Vasco

Verso il prossimo festival. Stefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: «Testa bassa e pedalare»

Verso il prossimo festivalStefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: «Testa bassa e pedalare»

Verso Sanremo 2027. Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora

Verso Sanremo 2027Stefano De Martino con Fabrizio Ferraguzzo? Scoppia il caso: il Festival divide già ora

Altre notizie

Ispirato a «Carràmba! Che sorpresa». Barbara D'Urso e «Surprise Surprise»: il ritorno in Rai che divide Viale Mazzini

Ispirato a «Carràmba! Che sorpresa»Barbara D'Urso e «Surprise Surprise»: il ritorno in Rai che divide Viale Mazzini

Nuovi sviluppi. Spari contro la villa di Rihanna: la sospettata accusata di tentato omicidio

Nuovi sviluppiSpari contro la villa di Rihanna: la sospettata accusata di tentato omicidio

Nuovi capitoli. Arnold Schwarzenegger torna nei panni di Conan, in sviluppo «Conan il barbaro»

Nuovi capitoliArnold Schwarzenegger torna nei panni di Conan, in sviluppo «Conan il barbaro»