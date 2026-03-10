Stefano De Martino/Instagram Covermedia

Dopo l'investitura annunciata da Carlo Conti durante la finale del Festival, il conduttore riflette sul futuro all'Ariston.

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino guarda a Sanremo. Il passaggio di testimone è arrivato in diretta durante la finale dell'edizione 2026 del Festival, quando Carlo Conti ha chiamato accanto a sé il presentatore napoletano indicando pubblicamente il volto destinato a guidare l’edizione successiva dell'evento.

«Sanremo 2027 lo farà lui», ha detto dal palco del Teatro Ariston rivolgendosi al conduttore di «Affari tuoi», ufficializzando così la scelta della Rai per la conduzione e la direzione artistica della prossima edizione.

Da quell’annuncio nasce il servizio trasmesso da «Le Iene», che ha raggiunto il 35enne per chiedergli come stia vivendo l’attesa dell’impegno che lo porterà sul palco dell’Ariston nel 2027. Alla domanda diretta sull’incarico ricevuto, la risposta è arrivata con il tono ironico che lo contraddistingue: «Sanremo 2027? Ci penserei».

Peso simbolico della manifestazione musicale

La battuta non mette in discussione l’investitura annunciata durante la serata finale del Festival, ma restituisce il peso simbolico della manifestazione musicale più seguita della televisione italiana.

Negli ultimi anni il percorso dell’ex ballerino di «Amici» si è progressivamente consolidato fino a trasformarlo in uno dei volti più riconoscibili dell’intrattenimento Rai.

La conduzione di «Stasera tutto è possibile» prima e soprattutto il successo di «Affari tuoi» nell’access prime time di Rai 1 hanno contribuito a rafforzarne il profilo di conduttore generalista.

Non a caso la scelta annunciata all’Ariston ha alimentato il dibattito tra osservatori televisivi: il critico del Corriere della Sera Aldo Grasso ha definito la nomina «il più grande salto di carriera a memoria d’uomo nella storia di Sanremo».

Dopo l’annuncio di Conti, la preparazione di «Sanremo 2027» entrerà ora nella fase di costruzione editoriale e artistica della nuova edizione.