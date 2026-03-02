  1. Clienti privati
Verso il prossimo festival Stefano De Martino sulla conduzione di Sanremo 2027: «Testa bassa e pedalare»

Covermedia

2.3.2026 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

L'annuncio in diretta durante la finale 2026 segna un passaggio di consegne mai visto prima nella storia recente del Festival.

Covermedia

02.03.2026, 11:00

02.03.2026, 11:05

Stefano De Martino riceve il testimone. L'ufficialità è arrivata a Festival ancora in corso. Durante la finale 2026, dal palco dell'Ariston, Carlo Conti ha annunciato in diretta il nome del successore alla guida della kermesse, affidandogli sia la conduzione sia la direzione artistica dell'edizione 2027.

Una modalità che rompe la tradizione dei consueti toto-nomi post Festival e che viene descritta da più cronache come un passaggio di consegne senza precedenti.

La doppia nomina investe il 36enne di una responsabilità piena sull'impianto creativo e organizzativo dell'evento. «È un onore vero... ora testa bassa e pedalare», ha dichiarato a caldo Stefano De Martino, sintetizzando in poche parole il tono con cui affronta l'incarico.

Non si tratta soltanto di presidiare il palco per cinque serate, ma di definire regolamento, linea artistica e struttura narrativa dell'edizione 2027. L'annuncio anticipato, con un anno di anticipo e davanti al pubblico dell'Ariston, ha dato alla scelta una dimensione programmatica chiara: la Rai ha voluto fissare subito la rotta.

Parallelamente, il conduttore continua a presidiare l'access prime time con «Affari tuoi» su Rai1 e a guidare «Stasera tutto è possibile» su Rai2, confermandosi uno dei volti centrali dell'intrattenimento Rai.

L'investitura per il 2027 si innesta quindi su un'agenda già fitta di impegni televisivi, mentre il percorso verso il Festival entra ufficialmente in una fase di progettazione anticipata.

