Ecco quando si terràStefano De Martino annuncia sui social le date del prossimo Festival di Sanremo
Covermedia
6.6.2026 - 13:00
Con un breve video sui social, il conduttore e direttore artistico annuncia le date della nuova edizione del festival.
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06.06.2026, 13:00
06.06.2026, 13:25
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La 77esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è stato il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse Stefano De Martino.
In un breve video, pubblicato sulla sua pagina Instagram e su quella ufficiale del festival, De Martino sfoglia delle pagine bianche con l'annuncio che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso la manifestazione musicale.
Come colonna sonora del video, De Martino ha scelto «Vita Spericolata» di Vasco Rossi. Già in molti si chiedono se il leggendario rocker avrà un ruolo nella prossima edizione del festival.