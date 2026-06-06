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Ecco quando si terrà Stefano De Martino annuncia sui social le date del prossimo Festival di Sanremo

Covermedia

6.6.2026 - 13:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Con un breve video sui social, il conduttore e direttore artistico annuncia le date della nuova edizione del festival.

Covermedia

06.06.2026, 13:00

06.06.2026, 13:25

La 77esima edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027. Ad annunciarlo è stato il nuovo conduttore e direttore artistico della kermesse Stefano De Martino.

In un breve video, pubblicato sulla sua pagina Instagram e su quella ufficiale del festival, De Martino sfoglia delle pagine bianche con l'annuncio che dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso la manifestazione musicale.

Come colonna sonora del video, De Martino ha scelto «Vita Spericolata» di Vasco Rossi. Già in molti si chiedono se il leggendario rocker avrà un ruolo nella prossima edizione del festival.

De Martino raccoglie l'eredità di Carlo Conti, che ha condotto Sanremo nelle ultime due edizioni, facendo registrare grandi ascolti.

Febbraio 2027 è ancora lontano, ma le prime indiscrezioni sul festival già si rincorrono.

Su tutte la serata delle cover, che potrebbe essere rivoluzionata in un nuovo format per eleggere l'artista che rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision.

In quel caso i cantanti in gara dovrebbero riarrangiare il loro brano in una versione pensata espressamente per il contest, che si terrà in Bulgaria.

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