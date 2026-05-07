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I dettagli Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino a Milano: «Scritta una parola molto volgare»

Covermedia

7.5.2026 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

A «La Volta Buona» il retroscena sulla scritta offensiva incisa sulla Smart del conduttore.

Covermedia

07.05.2026, 11:00

07.05.2026, 11:11

Stefano De Martino ha ritrovato la sua auto vandalizzata durante una sosta a Milano. La Smart del volto Rai è stata sfregiata mentre era parcheggiata nel capoluogo lombardo.

A rilanciare il caso è stato il settimanale «Nuovo», con immagini della portiera graffiata e di una scritta offensiva incisa sulla carrozzeria. Il dettaglio è stato poi chiarito durante «La Volta Buona», dove Riccardo Signoretti ha smentito le prime ricostruzioni circolate online.

La copertina del settimanale Nuovo
Ecco la copertina del settimanale Nuovo
Dal web

«Non erano geroglifici: c'era una parola volgare molto chiara», ha spiegato il direttore del magazine nel programma di Rai 1.

Secondo il suo racconto, il presentatore avrebbe successivamente aggiunto altri segni sulla fiancata per rendere meno leggibile l'insulto comparso sull'auto.

L'ex conduttore di «Stasera tutto è possibile» avrebbe reagito con il tono ironico che lo accompagna spesso anche fuori dalla televisione.

«L'importante è lasciare un segno. Poi se è un graffio o una pennellata, si vedrà», avrebbe commentato davanti alla vettura danneggiata.

Calendario professionale particolarmente fitto

Intanto il calendario professionale del conduttore resta particolarmente fitto.

De Martino continua a guidare ogni sera «Affari Tuoi» su Rai 1, mentre nelle prossime settimane sarà impegnato con le registrazioni degli speciali estivi legati al prime time della rete.

Restano inoltre aperti i rumors su nuovi progetti d'intrattenimento per la stagione 2026/2027, dopo gli ascolti ottenuti quest'anno nell'access prime time Rai.

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