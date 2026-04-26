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Ecco di chi si tratta C'è un indagato per la diffusione dei video intimi di Stefano De Martino e della sua ex

Covermedia

26.4.2026 - 13:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Si tratterebbe di un tecnico che per anni si è occupato della manutenzione del sistema di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli, ex fidanzata del conduttore Rai.

Covermedia

26.04.2026, 13:00

26.04.2026, 13:16

C'è un indagato nel caso dei video intimi di Stefano De Martino, diffusi sul web contro la volontà del conduttore Rai.

Secondo quanto emerso, dietro alla diffusione dei filmati ci sarebbe un tecnico che per anni si è occupato della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza della casa di Caroline Tronelli, all'epoca fidanzata di De Martino.

L'uomo, la sera del 9 agosto 2025, si sarebbe introdotto nel sistema per registrare un video del loro rapporto, poi diffuso online.

Dopo la denuncia presentata dai legali dei due, la Procura ha avviato un'inchiesta. L'ipotesi è che il tecnico, venuto a conoscenza della relazione tra Tronelli e De Martino, abbia agito per divulgare il materiale.

Una volta ottenute le immagini, le avrebbe caricate su PornHub, nella sezione dei video amatoriali, inserendo anche il cognome del presentatore nel titolo. Il contenuto si è poi diffuso rapidamente anche su piattaforme come Telegram.

Accuse gravi

Le accuse nei suoi confronti sono gravi: revenge porn e accesso abusivo a sistema informatico. Ascoltato dagli inquirenti, non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Restano ancora punti da chiarire, tra cui un possibile ricatto economico.

Nel frattempo, la Procura ha individuato anche alcuni profili coinvolti nella diffusione del video e nella creazione di meme. Per loro potrebbero scattare presto indagini per revenge porn.

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