La scelta di affiancare Fabrizio Ferraguzzo a Stefano De Martino per Sanremo 2027 accende il dibattito sull'equilibrio tra spettacolo e potere discografico.

L'ufficializzazione di Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo 2027, avvenuta durante l'ultima serata della kermesse canora, apre già un fronte di discussione che va oltre il semplice nome del conduttore.

Come sottolinea «Il Mattino», la scelta di affiancargli Fabrizio Ferraguzzo - manager tra i più influenti dell'industria musicale italiana - solleva interrogativi sugli equilibri tra spettacolo e mercato.

Il peso di Ferraguzzo nel sistema musicale

Ferraguzzo non è soltanto un consulente artistico. È il fondatore di Exit Music, realtà di management che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio peso nell'industria discografica italiana, ed è partner nel polo creativo Moysa insieme a Shablo, dj e produttore, oltre che manager di nomi di primo piano come Sfera Ebbasta e Irama.

Ha inoltre avuto un ruolo centrale nella strategia che ha accompagnato i Måneskin verso l'affermazione sui mercati internazionali.

La sua eventuale presenza nel processo di selezione dei brani per l'Ariston introduce una questione delicata: può un professionista con legami diretti o indiretti con numerosi artisti partecipare alla scelta del cast senza che si apra un conflitto di interessi? È questo il dubbio che circola tra discografici e addetti ai lavori.

La posizione della Rai

La Rai, dal canto suo, prova a rassicurare. Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, ha spiegato – come riportato da diverse testate – che il lavoro sarà collegiale e che le decisioni verranno prese «in team», così da evitare che il peso ricada su una sola figura.

«Stiamo valutando con i diretti interessati quali siano le modalità di supporto all’interno del nuovo modello», ha dichiarato, parlando di un «tavolo aperto» per definire ruoli e limiti.

Resta però aperto il tema dell’influenza reale di Ferraguzzo, che oltre a essere manager è anche membro votante dei Grammy Awards. Un profilo internazionale che rappresenta una risorsa in chiave globale, ma che secondo alcuni potrebbe risultare difficile da «neutralizzare» in una commissione.

Tra visione globale e timori di concentrazione

I sostenitori della scelta vedono nella sua esperienza una garanzia: Ferraguzzo ha contribuito al successo di artisti come Achille Lauro e Pinguini Tattici Nucleari, dimostrando una spiccata capacità di intercettare il gusto del pubblico e costruire progetti vincenti anche all'estero.

In un'epoca in cui Sanremo punta sempre più a una dimensione internazionale, questo potrebbe rappresentare un valore aggiunto.

Al tempo stesso, parte dell'industria teme una possibile «standardizzazione» del cast verso le orbite dei grandi management milanesi.

Ferraguzzo, infatti, non si occupa solo di management, ma è attivo nella produzione, nell'organizzazione di eventi live e nella gestione di influencer: un ecosistema che copre l'intera filiera del successo di un artista.

Per questo motivo, sempre stando a «Il Mattino», a Viale Mazzini si ragiona già su eventuali paletti: sospensione temporanea di alcune attività? Clausole di trasparenza rafforzate? La Rai dovrà chiarire presto quale sarà il perimetro operativo del manager.

La nuova era targata De Martino, dunque, non si gioca soltanto sul volto che presenterà lo show, ma sulla capacità del servizio pubblico di garantire equilibrio e indipendenza in un contesto in cui chi produce la musica e chi la seleziona rischiano di coincidere.