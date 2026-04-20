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A tutto Festival Stefano De Martino da Fazio: «Sanremo è già partito». Sarà rivoluzione?

Covermedia

20.4.2026 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Concluso «Stasera tutto è possibile», resta al timone di «Affari Tuoi» e apre il dossier Festival 2027.

Covermedia

20.04.2026, 11:00

20.04.2026, 11:22

Stefano De Martino arriva a «Che Tempo Che Fa» già proiettato sul Festival di Sanremo 2027.

Non è una semplice ospitata: è la prima vera uscita pubblica dopo l’investitura, e il Festival è già sullo sfondo di ogni parola.

Il tono resta leggero, ma il sottotesto è evidente.

Anche senza nominarlo continuamente, Sanremo entra in scena in filigrana: ogni passaggio, ogni battuta, viene letto alla luce del nuovo incarico.

È proprio qui che l’intervento acquista peso.

TV. «Stasera tutto è possibile» verso lo stop? Sanremo ridisegna il futuro di Stefano De Martino in Rai

TV«Stasera tutto è possibile» verso lo stop? Sanremo ridisegna il futuro di Stefano De Martino in Rai

Sarà una rivoluzione?

Non promozione, ma posizionamento. Non un debutto ufficiale, ma uno dei primi momenti in cui quel ruolo prende forma fuori dalla Rai, davanti a un pubblico diverso, dove racconto personale e percorso professionale finiscono per coincidere.

Nel frattempo, il lavoro è già iniziato. «Sto iniziando a pedalare» e «Per scrivere una nuova pagina, bisogna conoscere le precedenti», ha dichiarato al Tg1, come riferisce l'ANSA. Parole che segnano un cambio di passo.

Anche il timing rafforza questa lettura.

Con la chiusura di «Stasera tutto è possibile» il 15 aprile, si libera il fronte del prime time di Rai 2 proprio mentre il dossier Sanremo entra nella fase operativa.

Nessuna rivoluzione, però: «Affari Tuoi» resta confermato, come chiarito dal direttore Intrattenimento Prime Time Rai William De Liberatore.

L’equilibrio, però, cambia. Accanto all’appuntamento quotidiano, il progetto più esposto diventa il Festival.

Dopo l’ospitata del 19 aprile, i prossimi passaggi pubblici e le prime scelte legate a «Sanremo 2027» saranno il banco di prova più immediato.

Per De Martino, è l’inizio di una fase in cui il ruolo non è più solo annunciato, ma già visibile.

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