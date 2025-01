Stefano De Martino

Il game show è riuscito a raggiungere quasi nove milioni di telespettatori con la conduzione del giovane conduttore.

Stefano De Martino inarrestabile in Rai: il suo successo è travolgente.

«Affari tuoi» è uno dei programmi tv più visti: ogni giorno tra i sei e i sette milioni di telespettatori ormai sono fissi su Rai1 dalle 20.30 alle 21.30 per vedere chi riuscirà a cambiare la propria vita, trasformando in realtà ciò che erano solo dei sogni.

Ogni record è stato battuto nella puntata di lunedì 20 gennaio, quando il programma ha raggiunto il picco del 42,9% di share con oltre 9,2 milioni di spettatori.

La prossima settimana De Martino tornerà al timone di «Stasera tutto è possibile» su Rai2 ma Stefano ha «messo la testa su alcuni progetti di prima serata che si realizzeranno in autunno e in inverno», come anticipato dal diretto interessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Non si tratterà di game ma di varietà, «anche se la parola varietà è un po' abusata». De Martino ha precisato: «Bisogna partire da un pretesto di racconto per poi fare spettacolo».

La stagione 2025/2026 di Rai1 si arricchirà quindi di nuovi show guidati da Stefano De Martino, oltre ai titoli cult come «Ballando con le Stelle», «Tale e Quale Show» e «The Voice».