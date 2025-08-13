  1. Clienti privati
Ecco di chi si tratta Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore

ai-scrape

13.8.2025 - 09:22

Belen Rodriguez
Belen Rodriguez
Andrea Raffin

In Sardegna, Belen Rodriguez sembra aver trovato un nuovo inizio accanto all'avvocato Nicolò De Tomassi. Dopo un periodo difficile, la showgirl è pronta a voltare pagina.

Igor Sertori

13.08.2025, 09:22

Hai fretta? blue News riassume per te

  • È «Chi» a darne notizia in esclusiva: Belen Rodriguez è in Sardegna con un nuovo amore.
  • Si tratta dell'avvocato romano Nicolò De Tomassi.
  • Dopo la complessa storia con Stefano De Martino, la fine del matrimonio e la depressione, la showgirl argentina sembra essere lanciata verso una rinascita sentimentale. 
Mostra di più

È il magazine «Chi» a darne notizia: Belen Rodriguez è stata avvistata in Sardegna in compagnia di Nicolò De Tomassi, un avvocato romano.

La loro intesa è apparsa subito evidente, le effusioni in acqua e sulla spiaggia non lasciano dubbi, suggerendo che la showgirl potrebbe aver trovato un nuovo amore.

Questo incontro segna un cambiamento significativo per lei, che ha attraversato un periodo complesso dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino.

E sulla sorella Cecilia?. Belen Rodriguez si sbottona su De Martino e sulla depressione. Svela poi perché mai andrebbe su «Onlyfans»

E sulla sorella Cecilia?Belen Rodriguez si sbottona su De Martino e sulla depressione. Svela poi perché mai andrebbe su «Onlyfans»

Un Nuovo Inizio

Dopo anni di alti e bassi con il presentatore TV, ex ballerino di «Amici», l'argentina ha affrontato un periodo di riflessione e rinascita personale. Ha combattuto la depressione e ha imparato a trovare forza in se stessa e nel suo lavoro, piuttosto che in una relazione.

Il peso della depressione. Belen: «Son stata male, per un anno sono sparita, ma nessuno se n'è accorto»

Il peso della depressioneBelen: «Son stata male, per un anno sono sparita, ma nessuno se n'è accorto»

Questo nuovo legame con Nicolò, un uomo diverso dai suoi precedenti partner, potrebbe rappresentare una svolta nella sua vita sentimentale.

La vita Dopo De Martino

La relazione con il 35enne è stata caratterizzata da continui ritorni e separazioni, creando un «tempo sospeso» tra loro.

Quando la relazione è giunta definitivamente al termine, ha dovuto affrontare un periodo di solitudine e vulnerabilità, soprattutto come madre di due figli. Tuttavia, ha trovato la forza di rialzarsi e di affrontare le sfide della vita con una nuova determinazione.

Ecco quale. Belen Rodriguez mette in vendita un dono ricevuto da Stefano De Martino. Perché?

Ecco qualeBelen Rodriguez mette in vendita un dono ricevuto da Stefano De Martino. Perché?

La 40enne è nota per il suo temperamento passionale e la sua capacità di affrontare critiche e pregiudizi senza nascondersi.

Guardare avanti

Mentre la showgirl esplora questo nuovo capitolo con l'avvocato, anche De Martino sembra aver voltato pagina, essendo stato visto con Caroline Tronelli.

La novità. Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?

La novitàStefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?

Entrambi sembrano pronti a lasciarsi il passato alle spalle e a guardare al futuro con ottimismo. La loro storia d'amore è stata significativa, ma ora è tempo di scoprire nuove possibilità.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

