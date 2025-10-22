  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Periodo difficile Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbero in crisi, ecco perché

ai-scrape

22.10.2025 - 11:28

Il conduttore italiano Stefano De Martino (foto d'archivio).
Il conduttore italiano Stefano De Martino (foto d'archivio).
IMAGO/ZUMA Press Wire

La relazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sembra essere in difficoltà, soprattutto dopo la pubblicazione di foto che li mostrano in un acceso confronto. La situazione è complicata dalla diffusione dei video intimi rubati dalle telecamere di sorveglianza della casa di lei.

Alessia Moneghini

22.10.2025, 11:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stefano De Martino starebbe affrontando un periodo di crisi con la sua fidanzata Caroline Tronelli.
  • Le voci di una separazione si sono intensificate dopo che la coppia è stata paparazzata mentre litigava animatamente in un ristorante.
  • A pesare sul rapporto è stata anche la diffusione di alcuni video intimi dei due rubati dalle telecamere di sicurezza dell'abitazione della giovane.
Mostra di più

Stefano De Martino e Caroline Tronelli starebbero attraversando un momento difficile nella loro relazione.

Come scrive «Leggo», le voci di una possibile separazione si sono intensificate dopo che il settimanale «Oggi» ha pubblicato delle foto che li ritraggono mentre discutono animatamente in un ristorante di Roma.

Anche «Dagospia» avrebbe confermato la crisi della coppia, aggravata dalla diffusione online di video intimi rubati.

«Un colpo che metterebbe alla prova chiunque»

I segnali di tensione tra il noto conduttore televisivo e la giovane non derivano solo dalle immagini pubblicate, in cui si vede Tronelli allontanarsi dal tavolo lasciando De Martino da solo, ma anche dal fatto che i due non sono stati più avvistati insieme in pubblico.

«È stato un duro impatto, un colpo che metterebbe alla prova chiunque – si legge – infatti non è un caso se la 22enne aveva reagito abbandonando i suoi profili social».

Per ora nessuno dei due ha rilasciato una dichiarazione ufficiale al riguardo.

Aperta un'indagine

Un periodo non particolarmente facile per De Martino, che oltre a dover affrontare il calo degli ascolti di «Affari Tuoi», ha subito un furto a Milano, dove gli è stato sottratto un orologio di valore.

Questi eventi si sommano alla vicenda dei video intimi, che sono stati diffusi sui social media dopo un attacco hacker avvenuto lo scorso agosto . La procura di Roma ha aperto un'indagine per revenge porn e i video sono stati successivamente rimossi.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Ecco come Trump cerca di raccogliere denaro in Svizzera
Un medico avrebbe trovato DNA alieno nel genoma di diversi individui. Ecco cosa si sa
L'ex compagna di Vittorio Sgarbi è preoccupata: «Non è vero che sta guarendo»

Di più su Stefano De Martino

Spiato in casa. Stefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati

Spiato in casaStefano De Martino rompe il silenzio: ecco cos'è successo davvero con i video rubati

Molti fattori. Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Molti fattoriStefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

Battibecco nella coppia. Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Battibecco nella coppiaLitigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Altre notizie

Cinema. Jennifer Lawrence alla Festa di Roma: «Essere incinta è stato liberatorio»

CinemaJennifer Lawrence alla Festa di Roma: «Essere incinta è stato liberatorio»

In onda su Radio 2. Fiorello smentisce le voci: «Per ora niente TV, mi godo la radio»

In onda su Radio 2Fiorello smentisce le voci: «Per ora niente TV, mi godo la radio»

Prestigioso riconoscimento. Mariah Carey è la «Persona dell'Anno» di MusiCares

Prestigioso riconoscimentoMariah Carey è la «Persona dell'Anno» di MusiCares