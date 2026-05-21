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«Non voglio altre donne» Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, spunta la richiesta che cambia tutto

fon

21.5.2026

Stefano De Martino (Immagine d'archivio).
Stefano De Martino (Immagine d'archivio).
Imago

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano al centro del gossip dopo una nuova uscita insieme a Milano: tra indiscrezioni, paparazzate e dichiarazioni in tv, il loro rapporto continua a far discutere.

Redazione blue News

21.05.2026, 11:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da «Oggi», Gilda Ambrosio avrebbe chiesto a Stefano De Martino maggiore chiarezza sul loro rapporto.
  • I due sono stati fotografati insieme durante una serata a teatro a Milano, mostrando grande complicità lontano dai riflettori.
  • Nonostante il gossip, De Martino sembrerebbe concentrato soprattutto sulla carriera e sui prossimi progetti televisivi.
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Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano sotto i riflettori del gossip. Tra i due, legati da anni da un rapporto fatto di avvicinamenti, voci e presunte crisi, nelle ultime settimane sarebbe riemersa una particolare sintonia.

A riaccendere le voci sono state alcune anticipazioni del settimanale «Oggi», commentate anche nel programma «La volta buona». Secondo il magazine, la stilista avrebbe posto una condizione precisa al conduttore: niente altre frequentazioni se decidono di vedersi insieme.

Un retroscena che si inserirebbe nel periodo in cui De Martino sarebbe stato associato anche al nome di Brenda Lodigiani. Al momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito.

La serata insieme a Milano

Nel frattempo i paparazzi hanno immortalato Stefano e Gilda durante una serata milanese trascorsa a teatro. Dopo lo spettacolo, i due sono stati visti passeggiare per le vie del centro con atteggiamento molto complice, pur tentando di evitare troppa attenzione.

Tentativo riuscito solo in parte: il volto del conduttore ha attirato immediatamente fan e curiosi, che lo hanno fermato per alcune foto.

Secondo quanto raccontato dal settimanale, Ambrosio sarebbe apparsa particolarmente presente e premurosa nei confronti del presentatore.

«Solo amicizia?»

Nonostante le continue voci sulla sua vita sentimentale, il 36enne sembrerebbe però concentrato soprattutto sul lavoro e sui prossimi progetti televisivi, in un momento considerato importante per la sua carriera.

Durante la trasmissione «Rai», Caterina Balivo ha invitato tutti alla cautela: «L'amicizia tra uomo e donna esiste». Wilma Goich, invece, ha tagliato corto: «Sono questioni loro».

Ma il dubbio continua ad alimentare il gossip: tra De Martino e Gilda Ambrosio c'è davvero soltanto un’amicizia?

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