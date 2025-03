Stefano De Martino

Il conduttore Stefano De Martino riflette sull'eventualità di guidare il Festival di Sanremo e ammette: «Non si può improvvisare, è una sfida da affrontare con la giusta esperienza».

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino non ha dubbi: condurre Sanremo non è solo un traguardo ambito, ma una vera e propria prova di resistenza.

Ospite a «Che Tempo Che Fa», ha condiviso il suo pensiero con Fabio Fazio, senza nascondere un mix di ammirazione e prudenza. «È come pilotare un Boeing sopra l'oceano. Io, per ora, sono ancora sui voli nazionali».

Da ex ballerino di «Amici» a volto di punta della Rai, il suo percorso è stato segnato da una crescita costante. «Ho iniziato con programmi leggeri, che mi hanno permesso di prendere confidenza con il pubblico. Con «Affari Tuoi» il livello si è alzato, ma Sanremo è un'altra cosa: lì devi saper reggere una pressione enorme».

Per ora, il Festival resta un obiettivo lontano, anche se non irraggiungibile. «Non voglio bruciare le tappe. Serve esperienza, sicurezza, la capacità di sostenere cinque serate senza esitazioni. Se un giorno mi sentirò pronto, sarà perché avrò accumulato le giuste "ore di volo"».

Un approccio maturo e consapevole, che non chiude la porta al sogno, ma lo rimanda al momento giusto. Per De Martino, il viaggio continua: il decollo per l'Ariston potrebbe essere solo questione di tempo.