Sono trascorsi alcuni giorni dalla scomparsa di Enrico De Martino, e solo ora suo figlio Stefano De Martino ha scelto di condividere un messaggio pubblico sui social.

Come riporta «Leggo.it», non si tratta di una foto o di un ricordo diretto, ma di una frase che rompe il silenzio, parlando di eredità e identità. L'artista Marcello Maloberti ha pubblicato su Instagram una storia con questa frase, taggando Stefano, che l'ha poi ripubblicata.

L'immagine condivisa è un'illustrazione in bianco e nero con una scritta a mano: «Il mio nome ha la voce di mio padre». Questa frase, tratta dall'opera di Maloberti, riflette il confine tra arte e vita, un tema centrale nel lavoro dell'artista.

Questo gesto essenziale arriva dopo un periodo di riflessione lontano dai riflettori.

Una prima apertura, seppur misurata

Al funerale del padre del noto presentatore italiano, era presente anche Belen Rodriguez, visibilmente commossa. Dal canto suo Emma Marrone ha fatto visita alla famiglia, mostrando il suo sostegno.

Nei giorni successivi alla morte del padre, Stefano ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni. Il pubblico ha rispettato questa scelta, accompagnando il conduttore in questo momento di dolore con discrezione.

Durante questo periodo, Stefano è apparso in televisione solo attraverso le repliche di «Affari Tuoi», mentre la Rai ha espresso vicinanza con messaggi istituzionali.

La decisione di condividere questa frase rappresenta una prima apertura, seppur misurata. Stefano non descrive direttamente la perdita, ma affida il significato di quel dolore a parole già esistenti, facendole proprie.

Questo modo sobrio di comunicare non cerca clamore, ma sottolinea il legame indissolubile tra padre e figlio. È un modo per dire che quel legame persiste, che il nome e la voce di un padre non svaniscono con la sua scomparsa.