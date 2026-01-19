Stefano De Martino con Emma Marrone

Amarcord social alla vigilia di «C'è posta per te», tra ironia, affetto e nessun ritorno di fiamma.

Covermedia Covermedia

Lui posta, e i fan impazziscono. Nelle ore che precedono la messa in onda della seconda puntata di «C'è posta per te», Stefano De Martino sceglie la via più rapida per accendere il web: pubblica su Instagram una foto d'archivio che lo ritrae in barca con Emma Marrone, ai tempi della loro storia.

A corredo, il riferimento alla serata televisiva e il tag diretto alla cantante.

La reazione arriva subito, ed è il dettaglio che trasforma un semplice post in un caso social: Emma ripubblica lo scatto e aggiunge una battuta diventata virale: «Sei talmente cretino che non posso che volerti bene».

Un tono affettuoso, dichiaratamente ironico, che per molti certifica un rapporto oggi sereno, lontano dalle tensioni di un passato molto raccontato.

Ospiti di Maria De Filippi

Il contesto, però, è chiaro e verificabile: entrambi sono effettivamente ospiti della puntata del people show di Maria De Filippi, come indicato anche dai canali ufficiali del programma.

E non serve forzare letture romantiche: lo scambio social si inserisce piuttosto nella cornice di una promozione «leggera», giocata sull'amarcord e sulla complicità, senza allusioni a ritorni di fiamma.

Sul piano televisivo, la presenza di De Martino nello studio di «C'è posta per te» si accompagna a una fase professionale di piena centralità: il conduttore resta tra i volti più richiesti del prime time e continua a consolidare i suoi impegni sul piccolo schermo nelle prossime settimane.