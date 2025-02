Stefano De Martino

L'ex ballerino di Amici si afferma come uno dei volti più amati della televisione italiana, portando al successo Affari tuoi e conquistando il pubblico anche a teatro con il suo show sold out. Tra applausi, risate e riflessioni, De Martino si racconta in un viaggio tra passato e futuro, confermandosi un vero mattatore dello spettacolo.

Stefano De Martino non si ferma più. La sua ascesa da ex ballerino di «Amici» a conduttore di punta della Rai sembrava già un successo straordinario, ma ora il pubblico lo sta scoprendo sotto una nuova veste: quella di vero e proprio showman teatrale.

«Meglio Stasera», il suo spettacolo che sta facendo registrare il tutto esaurito in tutta Italia, è la prova del suo talento poliedrico.

«Ci vuole coraggio per fare teatro – ha raccontato al Corriere della Sera – perché gli spettatori escono da casa, cercano parcheggio, pagano il biglietto. Il loro responso è immediato, capisci subito i tuoi pregi e difetti, la responsabilità è maggiore. Ma è la mia vera palestra, il mio habitat naturale perché ad ogni replica succede qualcosa di diverso, per un pubblico che non è mai lo stesso».

Lo show prende il titolo da una canzone anni '60, «Meglio stasera che domani o mai», e per De Martino il senso è chiaro: «Meglio stasera, perché ogni sera si può migliorare».

Uno spettacolo che va oltre la semplice conduzione: canta, balla, recita, scherza e improvvisa, accompagnato da otto orchestrali della Disperata Erotica Band e quattro danzatori. Una performance che richiama in parte ciò che abbiamo visto in TV tra «Affari tuoi» e «Stasera tutto è possibile», ma che aggiunge una dimensione più intensa e personale.

A confermare il suo successo, la platea gremita al Teatro Brancaccio di Roma nel weekend, con una folla di fan in attesa fuori dal teatro per un selfie o una foto rubata. Tra il pubblico, nomi illustri come Maria De Filippi, Serena Rossi e Tosca.

E, a sorpresa, anche Emma Marrone, la sua storica ex fidanzata. La cantante pugliese ha voluto omaggiare De Martino con una dedica social dopo lo spettacolo: «Un giocatore lo vedi dal coraggio, bravo Step».