Stefano De Martino

Il conduttore Rai ha smentito gli ultimi gossip circa un ritorno di fiamma con la soubrette argentina. E sui tradimenti aggiunge: «La fedeltà è un ideale, ma è difficile da sostenere».

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sono tornati insieme.

I due continuano a vedersi solo ed esclusivamente per il bene del figlio Santiago.

«Oggi io e Belen abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti. Abbiamo divorziato, abbiamo depositato i documenti. Non succederà più un ritorno di fiamma», ha spiegato in un'intervista a Vanity Fair.

De Martino ha poi confermato i presunti tradimenti ma per lui le scappatelle sono scollegate al sentimento: «Per quanto sia brutto ammetterlo, sì. Conosco tantissime coppie e non ci sono molte persone fedeli, la differenza è tra chi si fa scoprire e chi no.

«La fedeltà è un ideale, ma è difficile da sostenere».

Sui tradimenti futuri probabili

Stefano cede davanti al fascino femminile: «Sì, però mi piacerebbe che arrivasse qualcuno che mi facesse cambiare. Quando parlo di tradimento non parlo solo di me, parlo anche delle persone con cui sono stato e con cui starò, che potranno avere delle tentazioni e non è detto che ogni tanto non scivolino anche loro.»

«Io questa cosa non la vivo come una pietra tombale, sono più possibilista. In una storia lunga, se dovessi scoprire che la mia donna mi ha tradito, di certo non gioirei, non lo voglio sapere, ma dovrebbe entrare in gioco l'intelligenza di entrambi nel capire quanto vale quel rapporto e quanto vale un fuori programma fine a sé stesso».

C'è una donna nella sua vita?

Oggi il conduttore di «Affari tuoi» è single: «Non c'è nessuna. O meglio: nessuna ha resistito a lungo. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo».

«Non vorrei essere del tutto disfattista, e pensare che l'epoca dei matrimoni sia passata. Immagino di trovare una dimensione familiare solida a 40 o anche a 50 anni: perché sei più consapevole».

E infine: «Nella mia testa, a meno che io non la perda, questa seconda vita che mi aspetta è dopo la maggiore età di Santiago, tra sette anni, a 42 anni».